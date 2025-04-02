想床頭吵床尾和？ 男友壓棉被性侵女友遭判4年6月

彰化林男跟同居女友吵架後，用壓棉被壓制女友強制性交得逞，違法強制性交罪，彰化地院審理判處4年6月徒刑。（情境照）

2025/04/02 18:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化林姓男子與女友同居一個多月，某日雙方因故爭執，吵架到一半，林男突然用棉被壓住女方頭部，並強行脫下褲子性侵得逞，林男原以為想用「床頭吵床尾和」解決紛爭，但女友早已怒不可遏，氣得提告。彰化地院審理，將林男依強制性交罪判處4年6月有期徒刑。

判決書指出，林男與女友同居一個多月，但兩人經常吵架，2025年2月17日凌晨一點多，兩人又開始發生爭執，沒想到林男情緒失控，強行以棉被壓住女友頭部，並不顧對方反抗，脫下對方褲子強行性交，事後女友憤而報警。

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法院審理時，林男坦承犯行，不過辯稱兩人是男女朋友並同居一個多月，至少發生 7、8次性關係，事後兩人仍保持聯繫，也計畫一起去日本出遊，而且還會幫女友匯款、繳違規費用等，必非沒情沒義，請求減輕刑責。女方偵訊時也寫字條幫男友說好話，兩人相處模式只是愛吵架，請求從輕處分。

法官審理認為，林男用棉被壓住女友頭部強制性交得逞，事後又多次違反保護令，並無值得同情，且雙方至今尚未達成和解，法官審酌後無客觀理由對林男減刑，全案依強制性交罪判處林男4年6月徒刑。

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