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    首頁　>　社會

    淡水街頭上演「員工摔老闆」 崁頂里守望相助隊神救援

    淡水崁頂里守望相助隊員。（里長吳庭岳提供）

    淡水崁頂里守望相助隊員。（里長吳庭岳提供）

    2025/04/02 19:02

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區新市五路三段某超商前2名男子昨晚（1日）發生肢體衝突，其中1人當街揮拳，將對方重摔在地。崁頂里守望相助隊員巡邏經過，上前拉開雙方，通報警方。

    崁頂里里長兼守望相助隊隊長吳庭岳說，崁頂里守望相助隊員張凱安、高誼鈜、高瑜鎂昨晚9點左右巡邏發現，2名男子在超商外激烈爭吵，身材壯碩、滿身酒氣的男子突然出拳攻擊，將對方重摔在地。3名巡守隊員迅速上前制止並報警，淡水警方派遣優勢警力到場平息衝突。

    據了解，遭攻擊的男子是加害者的公司老闆，他向警方說，感謝巡守隊即時協助，避免更嚴重的傷害發生。他已驗傷，到派出所對動粗員工提出傷害告訴。淡水警分局說，動手員工事發後已經離開現場，將依程序通知到案說明，依法調查。

    吳庭岳說，崁頂里守望相助隊於今年剛成立，隊員經過公開徵選，成員背景多元，包括現職消防員、海巡人員、環保局職員、護理人員，甚至還有退役柔道選手，具備優秀的應變能力和執行力。這次事件充分展現巡守隊的即時反應與社區守護功能，會持續要求隊員秉持「執勤安全、民眾安全、案件安全」三大原則，與淡水警方緊密合作，共同維護社區治安。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    崁頂里守望相助隊員及時上前拉開雙方，通報警方。（里長吳庭岳提供）

    崁頂里守望相助隊員及時上前拉開雙方，通報警方。（里長吳庭岳提供）

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