驚險畫面曝光！桃園曳引車綠燈起步 騎士險遭吞沒捲車底

曳引車路口等紅燈，起步時差點將騎士捲入車底。（記者李容萍翻攝）

2025/04/02 18:06

〔記者李容萍／桃園報導〕差一點就「吃掉」機車！62歲黃姓男子駕駛曳引車，昨（1日）上午在桃園市中壢區松江北路與文中路口等紅燈，綠燈起步時與待轉的30歲黃姓機車騎士發生碰撞，騎士差點被曳引車捲入車底，所幸騎士只有腿部擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，肇事原因待釐清。

有民眾把驚險畫面分享到影音社群平台，引起網友熱議，對此，中壢警分局今日表示，此事故發生在昨日上午7點30分許，時值上班上課尖峰時間，中壢區松江北路與文中路口的機車待轉區已經滿車，當時黃姓機車騎士從文中路口待轉，準備要行駛松江北路，沒想到在松江北路的紅綠燈變綠燈時，曳引車黃姓駕駛起步，未查覺前方機車，竟直接撞上機車倒地後，黃姓機車騎士被卡住瞬間倒地，差點被輾過，而曳引車這時緊急踩煞車，才沒釀成憾事。

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中壢警分局長林鼎泰呼籲，砂石車、大型車因車體高大，轉彎時容易產生視線死角，且內輪差大，與其他用路人相對位置稍有偏差即可能釀禍。提醒大型車輛駕駛行經路口時，應減速慢行、確實注意左右來車、車前狀況與行人，機車騎士則應避免行駛於大型車輛旁側，特別是在車輛起步、轉彎或變換車道時，應提高警覺、保持安全距離，遠離大車視線死角，以維護自身行車安全。

曳引車路口等紅燈，起步時差點將騎士捲入車底。（記者李容萍翻攝）

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