新竹市貪警宋瑞展交保300萬 電子腳環監控

前新竹市警局祕書宋瑞展300萬元交保，限制出境、出海、附加電子腳環等科技設備監控8個月。（記者廖雪茹攝）

2025/04/02 17:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市警察局官警涉收賄包庇賭博電玩案，新竹地方法院今（2）日下午提訊在押的前市警局祕書宋瑞展，綜合考量各方意見及被告涉案情節等，裁定交保300萬元保證金後准予停止羈押，並限制出境、出海、附加電子腳環等科技設備監控8個月。

宋瑞展同時涉及新竹市警察局取締交通違規抽單不罰弊案，新竹地檢署調查發現，宋瑞展為討好建商，要基層員警「抽白單」，連帶害19名同事全部在3月30日被依貪污治罪條例起訴。

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新竹地院今天下午2點提訊宋瑞展。下午4點左右，宋瑞展由家人陪同，提抱著2袋文件用品等步出法院。記者提問，有什麼話要說？對於19名因抽單遭起訴的員警感到抱歉嗎？宋瑞展都未回應，最後只說了1句「不希望再被你們看到」。

新竹地檢署去年10月偵結新竹市警察局警官收賄及荃冠賭博集團非法經營賭博電玩案，對警局祕書宋瑞展、集團金主劉震華等17名被告提起公訴，建請法院對宋瑞展、劉震華從重量刑；檢察官並依法聲請沒收被告等人犯罪所得，合計12億餘元。全案僅剩宋瑞展1人收押。

院方說，關於被告宋瑞展所涉犯罪的證據調查，檢察官、被告及辯護人僅聲請就證人即同案被告劉震華進行交互詰問，昨（1日）交互詰問完畢。

新竹地院說，綜合考量檢察官、被告及辯護人的意見，及被告涉案情節、身分、地位、資力、羈押期間等情，併參酌國家刑罰權之公益後，認被告如能提出300萬元保證金供擔保，並為相關防逃措施，對被告應有相當程度的心理約束力，而得予停止羈押。

另考量被告的犯罪嫌疑重大，所涉違反貪污治罪條例第7條、第4條第1項第5款之罪為重罪，以及其有相當資產、有家人在國外生活，認有限制出境、出海及限制住居的原因及必要。同時，為確保日後審理及執行程序順利進行，採取電子腳環、居家讀取器的科技設備監控。

宋瑞展（左）由家人陪同，提抱著2袋文件用品等步出法院。（記者廖雪茹攝）

宋瑞展（左）由家人陪同，提抱著2袋文件用品等步出法院。（記者廖雪茹攝）

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