為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新竹市貪警宋瑞展交保300萬 電子腳環監控

    前新竹市警局祕書宋瑞展300萬元交保，限制出境、出海、附加電子腳環等科技設備監控8個月。（記者廖雪茹攝）

    前新竹市警局祕書宋瑞展300萬元交保，限制出境、出海、附加電子腳環等科技設備監控8個月。（記者廖雪茹攝）

    2025/04/02 17:53

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市警察局官警涉收賄包庇賭博電玩案，新竹地方法院今（2）日下午提訊在押的前市警局祕書宋瑞展，綜合考量各方意見及被告涉案情節等，裁定交保300萬元保證金後准予停止羈押，並限制出境、出海、附加電子腳環等科技設備監控8個月。

    宋瑞展同時涉及新竹市警察局取締交通違規抽單不罰弊案，新竹地檢署調查發現，宋瑞展為討好建商，要基層員警「抽白單」，連帶害19名同事全部在3月30日被依貪污治罪條例起訴。

    新竹地院今天下午2點提訊宋瑞展。下午4點左右，宋瑞展由家人陪同，提抱著2袋文件用品等步出法院。記者提問，有什麼話要說？對於19名因抽單遭起訴的員警感到抱歉嗎？宋瑞展都未回應，最後只說了1句「不希望再被你們看到」。

    新竹地檢署去年10月偵結新竹市警察局警官收賄及荃冠賭博集團非法經營賭博電玩案，對警局祕書宋瑞展、集團金主劉震華等17名被告提起公訴，建請法院對宋瑞展、劉震華從重量刑；檢察官並依法聲請沒收被告等人犯罪所得，合計12億餘元。全案僅剩宋瑞展1人收押。

    院方說，關於被告宋瑞展所涉犯罪的證據調查，檢察官、被告及辯護人僅聲請就證人即同案被告劉震華進行交互詰問，昨（1日）交互詰問完畢。

    新竹地院說，綜合考量檢察官、被告及辯護人的意見，及被告涉案情節、身分、地位、資力、羈押期間等情，併參酌國家刑罰權之公益後，認被告如能提出300萬元保證金供擔保，並為相關防逃措施，對被告應有相當程度的心理約束力，而得予停止羈押。

    另考量被告的犯罪嫌疑重大，所涉違反貪污治罪條例第7條、第4條第1項第5款之罪為重罪，以及其有相當資產、有家人在國外生活，認有限制出境、出海及限制住居的原因及必要。同時，為確保日後審理及執行程序順利進行，採取電子腳環、居家讀取器的科技設備監控。

    宋瑞展（左）由家人陪同，提抱著2袋文件用品等步出法院。（記者廖雪茹攝）

    宋瑞展（左）由家人陪同，提抱著2袋文件用品等步出法院。（記者廖雪茹攝）

    宋瑞展（左）由家人陪同，提抱著2袋文件用品等步出法院。（記者廖雪茹攝）

    宋瑞展（左）由家人陪同，提抱著2袋文件用品等步出法院。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播