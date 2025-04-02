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    鍾文智棄保潛逃 檢方聲請沒入保證金3000萬獲准

    連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智。（資料照）

    連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智。（資料照）

    2025/04/02 17:43

    〔記者王定傳、張文川／台北報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判30年5月定讞後逃跑，台北地檢署認定他已逃匿發布通緝，日前並向台北地院聲請沒入鍾文智已繳納的保證金共3000萬元，台北地院本週一（31日）已裁准。

    鍾文智於2010至2011年炒作歐聖等5檔TDR起訴後，台北地院2018年命他繳交5000萬元保金免予羈押，且須限制住居、出境、出海，每天還得按時向派出所報到，2021年判刑18年後再命他繳交3000萬元保金，更改報到時間為週一、週四及週六。

    上訴二審後，高院合議庭2023年5月間改判17年6月徒刑，由於同年9月發生國寶總裁朱國榮棄保潛逃事件，二審合議庭於10月緊急傳他到庭，諭知他接受電子腳鐐科技監控（後改為電子手環），時效至去年10月17日止，期限屆滿前命他再繳2000萬元保金後，未再延長監控。

    也因此，鍾文智總計繳了1億元保金，地院時期共繳了8千萬元、高院時期2千萬元，怎料，上個月，鍾文智判刑定讞後卻逃跑，台北地檢署認定有逃亡或藏匿情形因此發布通緝，並聲請沒入保金。

    據了解，北檢及高檢署分頭向台北地院、高等法院聲請沒收3000萬元及2000萬元保金，台北地院週一已裁准沒入3000萬元保金；至於其他具保人的5000萬元保金部分，因尚須踐行沒保前的通知程序，此部分仍持續進行中。

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