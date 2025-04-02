高樓層消防訓練遭質疑費用過高恐圖利 消防署澄清：符合要件都可申請

高樓層或地下建築物設置服勤人員，由消防機關或登錄機構辦理訓練，提升其自主應變能力 。（消防署提供）

2025/04/02 17:25

〔記者陸運鋒／新北報導〕消防法2023年6月21日修法，高樓層或地下建築物設置服勤人員，改由各縣市消防局或登錄專業機構辦理訓練，提升自主應變能力，有媒體報導，與修法前的報名訓練費用相差百倍，且訓練機構由退休消防人員擔任要職恐有圖利之嫌。對此，消防署澄清，只要符合申請登錄要件都可向消防署申請，絕無圖利情事。

消防署說，高樓層建築物或地下建築物等大場域越來越多，近年地震及高樓火災發生不少且搶救困難，造成人員傷亡及消防人員折損，且建築物內的機電設備、避難設施、消防安全設備維運及應變需整合與訓練，因此消防法在2023年6月21日修法，新增第13條之1，高樓層或地下建築物設置服勤人員，提升法律位階，由消防機關或登錄機構辦理訓練，提升其自主應變能力。

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消防署指出，消防署2024年結合地方消防局辦理服勤人員訓練，費用由消防署與消防局共同分擔，未向受訓服勤人員收費。基於「自己財產自己保護」、使用者自行付費精神及減輕消防機關辦理訓練業務負擔，已有3家登錄專業機構辦理訓練，因此將此訓練回歸專業機構訓練機制，至於專業機構由退休人員擔任要職，與機構申請登錄審查無關聯。

消防署解釋，針對專業機構訓練需收費7200元，是因服勤人員訓練時，除需較大場地實際操作及專業師資外，實際操作演練需2組以上不同廠牌之防災監控系統綜合操作裝置，另基礎救護課程需具有多組CPR安妮、AED心臟電擊器等教具，造成收取費用較高。

消防署說，將邀集相關公會開會討論，朝綜合操作裝置等設備可用租借方式來修正規定，在降低費用、不降低訓練品質的目標下，與防火管理人、保安監督人、保安檢查員、液化石油氣零售業安全技術人員等專業人員訓練費用相當，降低服勤人員訓練的負擔。

消防署強調，只要符合申請登錄要件者，皆可依相關規定向消防署申請登錄，辦理服勤人員的訓練，擴大訓練量能，以量制價及便於各服勤人員就近參加訓練。此外，也請高層建築物、地下建築物等大型場域管理權人都能重視公共安全，加強管理人員的訓練與事故的自主應變，提高辦公、消費、娛樂，甚至居住的安全韌性，保護自己的生命與財產。

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