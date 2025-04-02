賭場糾紛引爆竹聯、天道盟黑幫衝突 警逮9嫌查扣M15步槍

警方前往竹聯幫信堂、天道盟同心會堂口、會所據點，發動多波搜索、拘提掃蕩行動。（圖由警方提供）

2025/04/02 16:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市幫派分子到苗栗賭場，涉嫌出千詐賭遭脫衣毆傷，雙方爆發砍人、開槍掃射等暴力衝突。苗栗縣警察局、刑事局和桃園市警方共組專案小組，出動霹靂小組及刑事幹員發動多波搜索、拘提行動，警方今（2日）宣布，共查獲賭場金主、砍人等9名幫派不法分子，分別依殺人未遂等罪嫌移送檢方偵辦。

警方指出，桃園市中壢區天道盟同心會潘姓幫派分子，3月初偕同另4人到苗栗市竹聯幫承信會經營的地下天九牌職業賭場賭博，因涉嫌出老千詐賭贏得600萬元被發現，潘男等5人員慘遭賭場人員脫衣痛打，雙方談妥同心會賠償600萬元，漏夜先給付200萬元，餘款400萬元隔日再付，並留一人當人質。

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同心會吞不下這口氣，假借送錢贖人，20餘人分別持刀械衝入賭場內，將承信會內5名男子砍傷、至今仍有2人在加護病房。承信會這方再度反擊，19歲吳姓男子於3月28日上午持制式美製M15響尾蛇突擊步槍，前往同心會位於中壢的招待所掃射後向警方自首，現場蒐證有17處彈痕，未釀人員傷亡。

警政署眼見黑道尋仇氣焰囂張，責成刑事局、苗栗和桃園警方共同專案小組，報請苗栗地檢署指揮偵辦，希望盡速壓制黑道尋仇行動。

專案小組今天下午由苗栗縣警察局刑警大隊長張瑋倫等人主持破案記者會，宣布專案小組於3月20日及4月1日，分別在多處竹聯幫信堂、天道盟同心會堂口、會所據點，出動霹靂小組及刑事幹員發動多波搜索、拘提掃蕩行動，查獲徐姓金主、劉姓賭場幹部等幫派分子共9名及查扣賭具、球棒、刀械及大量毒品等證物，全案依組織犯罪防制條例、妨害秩序、賭博、毒品、殺人未遂等罪移請偵辦。

警方查扣制式M15響尾蛇突擊步槍等槍械及毒品。（圖由警方提供）

警方查獲徐姓金主、劉姓賭場幹部等幫派分子共9名送辦。（圖由警方提供）

苗栗縣警察局刑警大隊長張瑋倫等人宣布掃蕩成果。（記者彭健禮攝）

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