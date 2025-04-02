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    首頁　>　社會

    郝龍斌昨天接到詐騙電話 「因為你有申請低收入戶補助.......」

    前國民黨副主席郝龍斌。（資料照）

    前國民黨副主席郝龍斌。（資料照）

    2025/04/02 16:31

    〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨副主席郝龍斌今日在個人臉書透露，最近自己的手機接到詐騙電話，他呼籲網友小心，詐騙手法層出不窮，經常假冒政府機關、金融機構，甚至親友名義來行騙，近期還有不少人因為受騙而損失慘重，甚至導致家庭不和、夫妻爭吵，奉勸大家不要上當受騙。

    郝龍斌指出，昨天上午9點多，他的手機響起，有一通「未顯示號碼」的來電，當時正在忙，所以請秘書幫他接聽，來電方是一位口音聽起來像是台灣人的男子，開口便說要找「郝龍斌先生」，並自稱是高雄市政府社會局苓雅區公所社會救助科，因為他有申請低收入戶補助，詢問是否方便派員到府確認。

    郝龍斌說，對方顯然對他個人資料有些了解，還特別說明知道他住在台北市士林區，為了進行求證，秘書在掛斷電話後，立即請國民黨高雄市議員邱于軒協助查證，不出所料，就是一通詐騙電話！

    郝龍斌指出，雖然這通電話最後沒有詐騙到他，但對方的真正意圖仍不得而知。他並提醒大家，絕不輕信陌生來電，尤其是未顯示號碼的來電，務必保持警覺，不提供個人資料、不匯款，不給錢，並多方查證，確保安全，絕不讓詐騙集團有機可乘！

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