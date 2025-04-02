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    苗警局「互動情境射擊靶場」啟用 模擬800種情境提升反應力

    苗栗縣警察局「互動式情境模擬射擊訓練靶場」啟用，特勤小組演練。 （縣府提供）

    苗栗縣警察局「互動式情境模擬射擊訓練靶場」啟用，特勤小組演練。 （縣府提供）

    2025/04/02 17:25

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕內政部警政署於苗栗縣警察局建置「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，今（2）日啟用，縣長鍾東錦期許警界弟兄多安排時間在此訓練，以因應各種情況，在第一時間能以最精準的反應解決當下狀況，保護好自我生命安全，守護苗栗治安。

    苗栗縣警察局長王森瑒表示，所有員警執勤時任何狀況的第一時間要有正確的判斷能力，而處理現場的瞬間就是生死一瞬間，透過新靶場將訓練同仁在面對這些瞬間時，能夠果斷做出正確且大膽的判斷以控制現場情況。

    互動式情境模擬射擊訓練靶場採用國際級動態情境模擬系統，移動靶位軌道設計、壓力情況實境干擾、戰術協同射擊評分，全面強化員警「精準射擊、武力判斷、危機應變」，並考量苗栗地形多元，犯罪型態複雜，因此新靶場針對在地需求設計狹窄巷弄近身駁火、大眾運輸反恐維安、夜間追緝圍捕、群眾事件防處演練等4大模擬情境。

    王森瑒說明，此套系統有800多種以上的互動情況實景，布幕能以90度到300度變化環景模擬，另配套槍械、警棍、辣椒水等武器模擬訓練，以及嫌犯動作感應器，即時觸發不同反抗情境，有助於同仁在面對現場的第一瞬間判斷力，大幅提升執勤安全。

    鍾東錦表示，新靶場讓員警能夠在任何案件的發生情況訓練反應，在實際面對時不會緊張，以正確使用武器保護好自己，發揮公權力壓制犯罪，尤其在不良幫派群聚會產生許多未知危險的情況下，能夠及時判斷、反應，保護好自身以及鄉親生命財產安全。

    苗栗縣警察局「互動式情境模擬射擊訓練靶場」啟用，有800多種以上的互動情況實景。 （縣府提供）

    苗栗縣警察局「互動式情境模擬射擊訓練靶場」啟用，有800多種以上的互動情況實景。 （縣府提供）

    內政部警政署於苗栗縣警察局建置「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，今（2）日啟用。（縣府提供）

    內政部警政署於苗栗縣警察局建置「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，今（2）日啟用。（縣府提供）

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