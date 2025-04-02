高雄男假網購詐騙20買家牟利300萬 9人求職慘變人頭戶

陳男涉嫌以假網購詐騙20多名買家牟利300萬元，並以假求職害9名求職者慘淪洗錢工具人。（民眾提供）

2025/04/02 15:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市刑事警察大隊今（2）日發布偵破網路購物詐欺案，嫌犯陳男（40）歲不僅利用網購詐欺20多名被害人，牟利近300萬元，更以假求職廣告應徵無人BTM（比特幣自動提款機）工作，要求求職者提供銀行帳戶做為薪轉帳戶，結果慘淪洗錢工具人。

高市刑大科技犯罪偵查隊指出，日前接獲多起網路購物詐欺案，發現犯嫌利用三方詐騙手法進行犯罪。犯嫌在臉書公開社團內張貼販售低於市價的飛機里程、庫柏力克熊公仔及精品包包等物品吸引被害人購買，待被害人依約匯款後即避不見面。

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警方循線追查發現，有多名待業者均遭假求職廣告吸引，應徵無人BTM店面工作，並依犯嫌要求提供銀行帳戶做為薪轉帳戶，犯嫌更指示求職者提領贓款前往BTM購買加密貨幣，轉入犯嫌指定的比特幣錢包地址，求職者直到帳戶遭警示後，才發現自己間接幫助犯嫌洗錢。

案經刑大科偵隊與林園分局偵查隊共組專案小組偵辦，透過資料比對、加密貨幣流向分析等科技偵查技術，將陳男查緝到案，並查扣涉案手機、10萬元等證物，警方初步清查，網購被害人20餘人、求職人頭戶9人，犯嫌帳戶可疑不法金流將近300萬元。

警方提醒民眾，應警惕可疑求職廣告、切勿輕易提供銀行帳戶或將個人帳戶借給他人或允許他人使用，應徵工公若雇主不願面談或僅透過通訊軟體聯繫，應提高警覺，此外，網路購物應選擇大型知名網購平台，私下交易匯款至個人帳戶的風險高。

警方追查假網購詐騙，進而發現陳男同時涉嫌以假求職廣告，讓9名應徵者慘淪洗錢工具人。（民眾提供）

陳男涉嫌以假網購詐騙和假求職讓9名求職者淪為洗錢工具人。（民眾提供）

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