力行產業道路破爛致車毀人傷 仁愛鄉公所上訴被駁確定要國賠

因力行產業道路路況差而發生車禍的陳姓遊客，後來回到現場拍照，實際用尺丈量，發現已長草的路面，高低落差達10公分。（陳姓遊客提供）

2025/04/02 16:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕外地遊客開車行經有「最爛道路」之稱的南投縣仁愛鄉力行產業道路，因路面破損龜裂，失速滑撞山壁，車毀人傷而請求國賠，一審認定仁愛鄉公所管理失當判賠。鄉公所上訴，堅持是遊客車子故障，駕駛技術不佳，台中高分院駁回上訴，判決賠13萬餘元，仁愛鄉公所表示，尊重判決將會賠償。

陳姓男子2022年2月開車行經力行產業道路，在華崗四區往宜蘭方向的上坡路段，因路面破損，高低落差達8至10公分，車輪陷坑洞失速滑撞山壁，陳男腳受傷，車子毀損，修理費達22萬9000元，陳男提告請求國賠，求償總金額37萬9800元。南投地院判決仁愛鄉公所過失責任公所應負6成，折算後公所應賠償13萬3741元。

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仁愛鄉公所不服上訴，強調該路段未編定為交通用地，僅供農用之農路，是駕駛人對路況不熟、對車況功能不熟悉、技術不佳造成。

陳姓遊客認為，其車子購買不滿一年性能正常，經詢問在地人，該地點已發生多次車禍，且該路段長時間有居民遊客和貨車行經，已具公眾道路之功能，認為公所應負全部責任，增加求償20萬9161萬元。

台中高分院日前已駁回仁愛鄉公所上訴，認為該路段是仁愛鄉公所負責管理，雖稱是農路但與一般道路並無明顯區隔，事故發生時確實沒有具體警示，可見公所確有疏失，但駕駛人採信衛星導航導致發生事故，也須負部分責任，判決公所應照一審判決賠償13萬3741元。不得再上訴。

仁愛鄉長江子信獲知判決後表示，公所會尊重司法判決，將會賠償陳姓遊客13萬3741元。

力行產業道路路面坑坑洞洞，且有的路段護欄毀損。（陳姓遊客提供）

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