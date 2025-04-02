東岸商場強制罪不起訴高檢發回續查 謝國樑：配合調查

東岸高場強盗案不起訴，高檢署發回續查，基隆市長謝國樑表示尊重，會配合調查。（記者盧賢秀攝）

2025/04/02 15:50

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府去年破門強制接管東岸商場，主富公司（NET）提告基隆市長謝國樑等12人涉強盜罪，基檢認定罪嫌不足不起訴處分，NET不服聲請再議，高檢署發回續查。謝國樑表示，會配合基隆地檢署的調查，NET律師陳義文表示，暫不回應。

基隆東岸商場產權爭議，市府交通處和警方去年2月鋸斷鐵鎖強制接管商場，NET不滿市府在商場產權糾紛還在司法訴訟中，在沒有法院的執行命令就破門而入，告謝國樑、基隆市府交通處長王圳宏等8人涉嫌強盜等罪等人涉嫌強盜、無故侵入建築物等罪。

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基隆地檢署日前偵結，認為謝國樑等人罪證不足不起訴；但NET律師陳義文認為，市府違法執行，不起訴的結果讓一般人無法接受，聲請再議，高檢署認為一審偵查尚不完備，發回續查。

謝國樑表示，尊重高檢發回再審，會配合基檢的調查，如果傳喚市府會配合相關說明，更深入的調查。

基隆東岸高場接管爭議，主富公司控告基隆市長謝國樑等人強盜罪不起訴，主富公司聲請再議，高院發回續查。（記者盧賢秀攝）

基隆東岸高場接管爭議，主富公司控告基隆市長謝國樑等人強盜罪不起訴，主富公司聲請再議，高院發回續查。（記者盧賢秀攝）

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