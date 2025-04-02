為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    東岸商場強制罪不起訴高檢發回續查 謝國樑：配合調查

    東岸高場強盗案不起訴，高檢署發回續查，基隆市長謝國樑表示尊重，會配合調查。（記者盧賢秀攝）

    東岸高場強盗案不起訴，高檢署發回續查，基隆市長謝國樑表示尊重，會配合調查。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/02 15:50

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府去年破門強制接管東岸商場，主富公司（NET）提告基隆市長謝國樑等12人涉強盜罪，基檢認定罪嫌不足不起訴處分，NET不服聲請再議，高檢署發回續查。謝國樑表示，會配合基隆地檢署的調查，NET律師陳義文表示，暫不回應。

    基隆東岸商場產權爭議，市府交通處和警方去年2月鋸斷鐵鎖強制接管商場，NET不滿市府在商場產權糾紛還在司法訴訟中，在沒有法院的執行命令就破門而入，告謝國樑、基隆市府交通處長王圳宏等8人涉嫌強盜等罪等人涉嫌強盜、無故侵入建築物等罪。

    基隆地檢署日前偵結，認為謝國樑等人罪證不足不起訴；但NET律師陳義文認為，市府違法執行，不起訴的結果讓一般人無法接受，聲請再議，高檢署認為一審偵查尚不完備，發回續查。

    謝國樑表示，尊重高檢發回再審，會配合基檢的調查，如果傳喚市府會配合相關說明，更深入的調查。

    基隆東岸高場接管爭議，主富公司控告基隆市長謝國樑等人強盜罪不起訴，主富公司聲請再議，高院發回續查。（記者盧賢秀攝）

    基隆東岸高場接管爭議，主富公司控告基隆市長謝國樑等人強盜罪不起訴，主富公司聲請再議，高院發回續查。（記者盧賢秀攝）

    基隆東岸高場接管爭議，主富公司控告基隆市長謝國樑等人強盜罪不起訴，主富公司聲請再議，高院發回續查。（記者盧賢秀攝）

    基隆東岸高場接管爭議，主富公司控告基隆市長謝國樑等人強盜罪不起訴，主富公司聲請再議，高院發回續查。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播