狠男警局前縱火燒死人想先賠20萬 法院判無期再賠1153萬

黃士廉在中市警局第四分局前縱火燒死人，刑事部分一審與二審都判無期徒刑。（民眾提供）

2025/04/02 16:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子黃士廉2023年7月與杜男有債務糾紛，雙方約在台中市警局第四分局前談判，他竟朝杜男身上潑灑汽油縱火，將杜男燒死，死者母親指自己承受白髮人送黑髮人哀働，要求判處黃男死刑，台中地院判處黃男無期徒刑，黃男寫悔過書且願先賠20萬元，被害人家屬不接受，高等法院台中分院維持無期徒刑，民事部分則判決應賠償1153萬餘元，可上訴。

台中地檢署起訴指控，黃男於2023年7月24日上午被杜男叫到台中談判、協調債務，兩人相約台中市警局第四分局大門外，黃不滿被杜男使喚當「細漢仔」、無法載媽媽看病，心生怨恨，先於雲林買汽油、水桶等工具預謀犯案。

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兩人見面後爆發爭執，黃男朝杜潑灑汽油，隨即引燃縱火，杜男全身著火後，黃男逃逸至向心南路巷內，由友人開車接應逃回雲林，杜男因全身燒燙傷嚴重，送醫於同月26日不治。

台中地院國民法庭一審時，黃男宣稱，杜男曾自稱開過槍，他擔心自己被埋伏，才會買汽油到場，當時他與杜男有債務糾紛，另外，當天杜要他立即赴台中談判，導致他無法帶母親去就醫，因此覺得被杜當成「細漢仔」。

死者杜男的姊姊出庭時，則是痛斥黃男在警局前殺人之舉，無視於法律、泯滅人性，希望國民法官判黃男死刑；杜男母親也寫信給法官，「這天她成了一位殘忍的母親，因為簽下兒子放棄急救同意書」，讓她承受白髮人送黑髮人之苦。

黃男則當庭致歉，他表示自己衝動釀社會恐慌、對不起家屬，目前雖無能力賠償，已經向菩薩發願吃素、唸經彌補，一審依殺人罪判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身，二審判決維持無期徒刑。

民事部分，死者家屬提出損害賠償，索賠1153萬餘元，包含精神慰撫金1000萬元，其餘為年邁母親扶養費等，黃男沒有意見，法院判決應如數賠償1153萬餘元，可上訴。

黃士廉（卡其色衣服者）寫悔過書，宣稱想先賠20萬元，被害人家屬不接受，法院判處無期徒刑並賠償1153萬餘元。（資料照）

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