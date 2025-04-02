少年郎扮豬吃老虎，吞掉他人設局黑吃黑鉅款。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/02 15:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕螳螂捕蟬、黃雀在後！少年郎扮豬吃老虎！鄭男趁老闆要他將巨額現金交付給虛擬貨幣交易的客戶時，故意與詹男自導自演黑吃黑的搶奪戲碼，詹男又找來施姓少年當假搶匪，在新竹高鐵站假裝打劫，沒想到施少拿走758萬元現金後，竟與同夥遠走高飛，鄭、詹2人的設局頓時成了一場空，還被新竹地院依侵占、誣告罪判刑4年9月。

法官調查，20歲鄭男係位在台中市某國際企業社員工，負責依雇主指示轉送客戶虛擬貨幣交易的現金，見轉送現金過程有機可乘而心生貪念，去年10月初某日，與友人19歲的詹男、陳男（另由鐵路警察局台北分局追查）共謀利用鄭男持有雇主交付現金轉送客戶機會，以假造鄭男遭搶奪方式，趁機侵吞現金。

請繼續往下閱讀...

事後詹男再招募有犯意聯絡施姓少年（另移由少年法庭處理）加入，並預先以少年假扮搶奪者，再將侵占款項經陳男轉交給詹男朋分，遭搶的鄭男再對搶奪者提告，以給雇主一個合理的解釋。

謀議既定，去年11月14日中午雇主交付鄭男758萬6000元現金，要他拿到高鐵新竹站交給客戶時，由詹男依犯罪計畫，至3號出口旁廁所內與接應的施姓少年會合，並將放現金的黑色行李箱交給少年，以此方式將該現金侵占入己，隨後少年離開後，鄭男仍報警佯稱遭搶奪，並於製作筆錄時，向承辦警員謊稱在廁所內遭不明人士推倒在地，並搶奪其手機及行李箱。

沒想到施姓少年拿到鉅款後，未依原計畫將現金拿給陳男轉交詹男，反逕自搭乘由粘男（另案偵辦）所駕自小客車逃逸（此部分警方仍在偵辦中）。經警調閱監視錄影畫面，並尋獲施姓少年丟棄的手機，始悉上情。

法官審酌鄭男利用職務之便，夥同詹男等人任意侵害他人財產權，又為未指定犯人誣告行為，有害於刑事偵查權之行使及發動，耗費國家司法資源，所為均甚值譴責，均依成年人與少年共同犯業務侵占罪，處有期徒刑4年6月；又成年人與少年共同犯未指定犯人誣告罪，處有期徒刑3月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法