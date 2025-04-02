國小桌球教練涉猥褻7女童 1人率先求償160萬獲判賠10萬

竹縣國小桌球教練猥褻七女童，一女童率先求償160萬。（情境照）

2025/04/02 16:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣某國小桌球隊黃姓教練被控對7名女學童襲胸摸臀，其中一名女童向黃男求償民事賠償160萬元，新竹地院審理後判賠10萬。

女童指控，黃男為某國小桌球隊約聘僱教練，明知隊內女學員均為未滿14歲女童，竟基於強制猥褻之犯意，對多名女學員為強制猥褻。其中，被告於112年1月間某日校內練球休息時間，在該國小桌球教室內，趁指導原告桌球機會，藉她年幼無知且對性觀念尚未形成之際，違反意願撫摸胸部及臀部，以此方式強制猥褻得逞。

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由於黃男故意侵害女童健康、貞操及性自主權之行為，對原告身心發展及精神造成不利影響。被害人憤而求償160萬元。

黃男則說，對於刑事判決所認定侵害女童事實並無意見，然而他並無資力賠償，聲明駁回原告之訴。最後法官判他需賠償女童10萬元。

刑事部分，黃男多次朝隊上女童伸狼爪，以手伸進內褲抓屁股，或用手指搓揉胸部、摸下體，共計有7名女童受害，新竹地院一審依強制猥褻、利用權勢故意對少年犯性騷擾等罪判刑4年、8月得易科罰金之刑；高等法院上月加重改判6年、1年得易科罰金之刑。

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