駕車載友北上旅遊遇路檢攔查 遭搜出毒咖啡210包及原料

蘇姓男子駕駛轎車從台中北上旅遊遇上警方路檢，被搜出毒咖啡原料逾900克及毒咖啡包200多包，詢後移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/02 16:01

〔記者陸運鋒／新北報導〕蘇姓男子駕駛小轎車從台中北上旅遊，行經新北市新店中興路三段時遇上警方路檢，而蘇男不斷發抖且支吾其詞，經搜索後，警方搜出毒咖啡原料逾900克及毒咖啡包200多包，詢後移送偵辦，至於是否涉及毒駕已採集尿液送驗，另將追查毒品來源。

新店警分局調查，住在台中的30歲蘇姓及38歲陳姓男子從事服務，上月底2人驅車北上至台北旅遊，當天深夜由蘇男駕車載著陳男，行經新北新店中興路三段時，正好警方執行擴大臨檢勤務，便將小轎車攔下。

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盤查過程中，蘇男手部發抖且對話支支吾吾，警方察覺有異便詢問搜索，經同意後，於後座背包內搜毒咖啡原料1罐（約957克）及三級毒品毒咖啡包210包等證物，旋即將2人帶回派出所偵辦。

警詢時，蘇男坦承背包內物品是自己所有，而毒品則是台中友人所寄放，自己僅吸食並沒有販賣；陳男則稱背包內毒品與自己無關，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌將蘇男移送台北地檢署偵辦，另針對2人採集尿液送驗，釐清是否毒駕及吸食。

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蘇嫌當天駕駛轎車載著友人從台中北上旅遊，在新北市新店遇上警方路檢，遭搜出毒咖啡原料及200多包毒咖啡包。（記者陸運鋒翻攝）

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