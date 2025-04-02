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    愚人節大玩笑！年輕重機騎士撞2200萬法拉利 表情呆滯坐一旁

    25歲邱姓男子騎重機不慎撞上一輛要價2200萬的法拉利休旅車，事發後他神色呆滯坐在一旁，讓網友看了不禁替他難過。（擷取自爆廢公社）

    25歲邱姓男子騎重機不慎撞上一輛要價2200萬的法拉利休旅車，事發後他神色呆滯坐在一旁，讓網友看了不禁替他難過。（擷取自爆廢公社）

    2025/04/02 15:45

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄昨（1）日愚人節發生一起車禍，25歲邱姓男子騎重機不慎撞上一輛要價2200萬的法拉利休旅車，事發後他神色呆滯坐在一旁，讓網友看了不禁替他難過。

    綜合媒體報導，這起車禍發生在高雄前鎮區。邱男騎車在復興三路直行時，撞上一台要價2200萬元的法拉利Purosangue，當下翻了一圈重摔在地，幸好雖然多處擦傷但無生命危險。雙方酒測值為0，初步研判吳男轉彎車未禮讓直行車先行，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

    事發後，邱男癱坐在案發現場一旁兩眼無神、「懷疑人生」的照片被上傳到「爆廢公社」，引發網友熱議，紛紛留言表示：「愚人節天大玩笑」、「萬念俱灰」、「去公園找個位置吧」、「希望他們有保險賠足了」；不少網友指出，儘管法拉利肇責較大，但只要重機得負擔部分肇責，賠償金額就夠讓他荷包大大失血。

    據了解，該台法拉利為超過2200萬、被稱為「行走豪宅」的法拉利PUROSANGUE，為法拉利75年來推出的首款四門四座布局車型。當初一推出就掀起熱潮，非常熱銷。

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