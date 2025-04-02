道具車司機三重逆向撞死孝順女駕駛 今下午相驗複訊

趙男駕駛貨車在三重逆向衝撞20部汽機車，撞死載老母親看病的李女，家屬難掩哀慟；今天下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/02 14:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重1日晚間趙姓男子駕駛貨車恍神，逆向衝入對向，撞上剛下車要帶老母親就醫的李姓女駕駛，一併撞毀20輛汽機車，現場零件散落一地，李女到院傷重不治，同車的胞弟、老母親目睹，得知噩耗情緒激動；肇事趙嫌辯稱當時恍神、揉眼睛釀禍，檢警列為過失致死嫌犯，今天下午將相驗、複訊，釐清李女死因及還原事發原因。

這起車禍發生在1日晚間6時32分許，三重區正義北路路段；當時29歲趙男駕駛載滿道具的貨車，搭載28歲同事王男，途經案發路段，突然高速衝到對向，撞上剛下車的李姓女駕駛及其轎車，再連撞路邊2台轎車、17台機車，現場一片混亂，路人見狀連忙報案。

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消防、警方到場，將命危59歲李姓女駕駛送醫，到院回天乏術；警方、消防清查，除李女身亡，無波及他人，警方對肇事趙男酒測，沒有酒精反應；趙男第一時間辯稱打瞌睡，橫跨分向線衝到對向車道，衝撞路旁停放的李女轎車，撞上站於車門旁的駕駛李女，李女雙腳骨折當場OHCA，送醫急救仍不治。

據了解，李女事親至孝，案發時與胞弟要載老母親就醫，未料發生憾事；趙男事後辯稱，因眼睛有雜物，揉眼睛不慎誤踩油門，造成車禍，檢警今天下午將相驗，釐清李女致死原因，後續肇事責任及賠償，仍待調查釐清。

趙男駕駛貨車在三重逆向衝撞20部汽機車，撞死載老母親看病的李女，家屬難掩哀慟；今天下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

趙男駕駛貨車在三重逆向衝撞20部汽機車，撞死載老母親看病的李女，家屬難掩哀慟；今天下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

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