為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    道具車司機三重逆向撞死孝順女駕駛 今下午相驗複訊

    趙男駕駛貨車在三重逆向衝撞20部汽機車，撞死載老母親看病的李女，家屬難掩哀慟；今天下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

    趙男駕駛貨車在三重逆向衝撞20部汽機車，撞死載老母親看病的李女，家屬難掩哀慟；今天下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/02 14:55

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重1日晚間趙姓男子駕駛貨車恍神，逆向衝入對向，撞上剛下車要帶老母親就醫的李姓女駕駛，一併撞毀20輛汽機車，現場零件散落一地，李女到院傷重不治，同車的胞弟、老母親目睹，得知噩耗情緒激動；肇事趙嫌辯稱當時恍神、揉眼睛釀禍，檢警列為過失致死嫌犯，今天下午將相驗、複訊，釐清李女死因及還原事發原因。

    這起車禍發生在1日晚間6時32分許，三重區正義北路路段；當時29歲趙男駕駛載滿道具的貨車，搭載28歲同事王男，途經案發路段，突然高速衝到對向，撞上剛下車的李姓女駕駛及其轎車，再連撞路邊2台轎車、17台機車，現場一片混亂，路人見狀連忙報案。

    消防、警方到場，將命危59歲李姓女駕駛送醫，到院回天乏術；警方、消防清查，除李女身亡，無波及他人，警方對肇事趙男酒測，沒有酒精反應；趙男第一時間辯稱打瞌睡，橫跨分向線衝到對向車道，衝撞路旁停放的李女轎車，撞上站於車門旁的駕駛李女，李女雙腳骨折當場OHCA，送醫急救仍不治。

    據了解，李女事親至孝，案發時與胞弟要載老母親就醫，未料發生憾事；趙男事後辯稱，因眼睛有雜物，揉眼睛不慎誤踩油門，造成車禍，檢警今天下午將相驗，釐清李女致死原因，後續肇事責任及賠償，仍待調查釐清。

    趙男駕駛貨車在三重逆向衝撞20部汽機車，撞死載老母親看病的李女，家屬難掩哀慟；今天下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

    趙男駕駛貨車在三重逆向衝撞20部汽機車，撞死載老母親看病的李女，家屬難掩哀慟；今天下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

    趙男駕駛貨車在三重逆向衝撞20部汽機車，撞死載老母親看病的李女，家屬難掩哀慟；今天下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

    趙男駕駛貨車在三重逆向衝撞20部汽機車，撞死載老母親看病的李女，家屬難掩哀慟；今天下午將相驗釐清死因。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播