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    首頁　>　社會

    吸毒男持西瓜刀攻擊 高雄2警受傷

    曾男開門後持西瓜刀攻擊員警。（民眾提供）

    曾男開門後持西瓜刀攻擊員警。（民眾提供）

    2025/04/02 13:53

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新興區今（2）日上午傳出員警遭毒品人口持刀劃傷事件。新興分局自強所副所長楊毅文及警員陳亮宇上午7點多至苓雅區某公寓執行安居緝毒專案時，曾男（54歲）突持西瓜刀攻擊員警，過程中陳員右手虎口遭劃傷，楊毅文則是頭部及手部遭攻擊，幸傷勢皆無大礙。

    據了解，曾男因有吸食毒品，須定期檢驗，但近日未到驗，今早副所長楊毅文及警員陳亮宇前往曾位於苓雅區的公寓住處找人，敲門並表明身分後，曾突然持一把西瓜刀開門，楊、陳2人立即反應要求「把刀放下」，但曾仍持刀攻擊2名員警，壓制曾男過程中，警員陳亮宇（29歲）右手虎口遭曾持刀劃傷，副所長楊毅文在逮捕壓制中頭部及手部亦遭到曾嫌攻擊，2人負傷合力將曾嫌制伏後通報支援。

    新興分局自強所指出，2名受傷員警傷勢經治療後無大礙，曾男則依妨害公務罪現行犯逮捕送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    員警壓制曾男並將人帶回派出所偵辦。（民眾提供）

    員警壓制曾男並將人帶回派出所偵辦。（民眾提供）

    員警陳亮宇右手虎口遭曾男持西瓜刀劃傷，包紮治療後已無大礙。（民眾提供）

    員警陳亮宇右手虎口遭曾男持西瓜刀劃傷，包紮治療後已無大礙。（民眾提供）

    員警陳亮宇右手虎口遭曾男持西瓜刀劃傷，包紮治療後已無大礙。（民眾提供）

    員警陳亮宇右手虎口遭曾男持西瓜刀劃傷，包紮治療後已無大礙。（民眾提供）

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