假好心真詐騙 找代辦成立公司卻淪詐團共犯

警方將弘仁會呂姓男子與其黨羽共11人送辦。（記者徐聖倫翻攝）

2025/04/02 14:07

〔記者徐聖倫／新北報導〕25歲竹聯幫仁堂弘仁會份子呂姓男子鎖定欠錢急用民眾，聲稱可以為其設立公司行號，能順利向銀行進行借貸，協助其度過危機，殊不知這一切都是騙局。呂男利用這些人當作人頭，取得公司章、存摺等，讓詐騙集團使用，被害人不但沒度過經濟危機，更成了詐團共犯。警方經蒐證，兵分多路搗破弘仁會據點，將呂嫌與其黨羽共11人逮回法辦。

據悉，呂男向外宣稱自己是弘仁會成員，他手下的詐團在各大社群媒體瘋狂放送廣告，廣招有經濟困頓的民眾，聲稱能夠為其成立公司行號，向銀行以較優惠利率的貸款以解燃眉之急，強調合法合規。而民眾上鉤後，公司章、存摺均成為詐團的人頭帳戶，最慘的是還被當成詐團共犯遭警方法辦。

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新北市刑警大隊清查，有50多名被害人被利用變成詐團共犯，贓款近2億元，被害人被警方通知到案後才發現掉進陷阱。警方經過長期蒐證，上月底查出幕後主使者就是呂男，上月底前往呂男住處將其逮捕，扣回現金贓款1676萬元、保時捷豪車、百達翡麗名表等贓物。

警方兵分多路，包含呂男外，另逮捕其黨羽共10人。警詢時，呂男等人承認利用他人的經濟危機，在人心最脆弱的時候犯案，詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

永和警分局另也購過查緝詐欺案，先逮3名車手，向上溯源發現這些人隸屬於弘仁會三峽分會，且他們吸收許多未成年少男入幫犯案，警方搗破分會，查扣陳姓分會長與黨羽共6人到案，扣回K他命、毒咖啡80包、贓款455萬元等贓物，全案依詐欺罪送辦。

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警方扣回呂男的保時捷豪車。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出巨額贓款、名表等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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