女律師遭事務所負責人好友強吻、猥褻 色男被判刑10月

女律師參加任職的法律事務所在酒吧的聚會，慘遭老闆好友黃男撫摸鼠蹊部、強吻等猥褻，高院判黃男10月徒刑。（記者楊國文攝）

2025/04/02 15:51

〔記者楊國文／台北報導〕女律師參加律師事務所在酒吧的聚餐，事務所負責人的黃姓友人見女律師頗具姿色，竟藉酒意伸出鹹豬手，不僅摟腰、還撫摸她的鼠蹊部等私密處，色心大起的黃男更將手伸入她的褲頭，被她撥離後，甚至強行摸遍她的全身，並強吻得逞，女律師憤而提告；一審依強制猥褻罪判黃男10月，上訴後，高等法院今判決駁回。可上訴。

判決指出，被害女律師為北市某法律事務所的受僱律師。2021年4月晚間9點多，律師事務所負責人和好友黃姓男子等人在北市中山區某酒吧喝酒唱歌，女律師亦到場同樂。

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眾人酒酣耳熱之際，黃男藉著酒意，伸手揉捏女律師臉頰，再強行擠坐在她右側，伸手亂來，女律師隱忍，藉故上廁所。但黃男不罷休，女律師返回座位後，他竟得寸進尺，再伸出鹹豬手撫摸她的腰部，打算將手伸入褲頭被女律師怒斥撥開。

沒想到，黃男又趁女律師不注意，強吻右臉頰，加以猥褻。事務所人員見狀，紛紛出手解救，坐進女律師和黃男中間，隔開2人。

事後，女律師指控黃男涉嫌強制猥褻罪，檢方依強制猥褻罪、性騷擾起訴黃男。

台北地院依強制猥褻罪判黃男10月，性騷擾部份因罪證不足，判決無罪。檢方和黃男均上訴高等法院。

高院審理認為，女律師偵查和歷審證詞均一致指述黃男強制猥褻犯行，且審酌女律師與黃男後續洽商的錄音、多位證人的證詞，認定黃男強制猥褻犯行明確，黃男否認犯罪，不足採信，今仍判10月徒刑，至於性騷擾部份，仍判黃男無罪。

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