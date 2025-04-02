防制酒駕！ 中市東勢警分局3個月共取締49件

台中市東勢警分局加強取締酒駕行為，今年3個月共取締49件。（民眾提供）

2025/04/02 13:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市在今年3月初發生一起醫大生遭無照男子酒駕撞死的重大交通意外事故，引起各界關注，東勢警分局有鑑於此，不定時規劃編排多場取締酒後駕車勤務，並與台中市環保局、交通部公路局台中區監理所等配合，舉辦「環、警、監聯合稽查噪音改裝車暨取締酒後駕車」專案勤務，針對噪音改裝車輛進行稽查取締，並配合酒駕路檢，加強攔查取締酒後駕車行為，今年截至3月底共取締49件酒駕。

東勢警分局表示，49件取締酒後駕車中，依刑法公共危險罪移送者有26件，酒駕肇事部分有6件，酒駕累犯部分則有8件。顯見仍有部分用路人仍存有僥倖心態。

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警方強調，取締酒後駕車一直是交通違規取締項目的重中之重，必將持續強力執法、嚴格取締，防制酒駕事故發生，並且針對酒駕累犯部分加強追查，以保障轄區民眾行的安全。

另外，東勢警分局為了降低轄內酒駕肇事率，除經常透過電視（廣播）節目進行防制酒駕宣導外，並利用臉書社團、IG、LINE、THREADS等網路社群媒體，與民間團體、公務單位聚會或活動機會，持續向民眾加強宣導切勿存有酒駕之僥倖心態，以防制酒後駕車案件之發生。

同時不定期配合市府主管機關，前往轄區飲酒場所之酒店、KTV及餐廳業者進行訪查，同時宣導應針對飲酒顧客提供代客叫車、代客駕駛等服務，督促業者善盡防制酒駕的社會責任，共同約制民眾酒後駕車之行為。

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