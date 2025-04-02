清明連假返鄉掃墓將湧現車潮瑞芳警公布交管時間與地點

新北市瑞芳警分局明日起將針對轄內瑞芳、貢寮、雙溪、平溪區等公墓區實施首波交通管制，4月4日至5日則視當天車流狀況彈性實施交通管制與疏導措施。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/02 13:32

〔記者林嘉東／新北報導〕清明連假明（3）天起連放4天。新北市瑞芳警分局為因應清明連假掃墓車潮，將於明日起針對轄內瑞芳、貢寮、雙溪、平溪區等公墓區實施首波交通管制，4月4日至5日則視當天車流狀況彈性實施交通管制與疏導措施，提醒用路人提前規劃路線，並留意最新交通資訊。

交通管制與停車措施如下：

（一）瑞芳區（第一公墓）

一、公墓入口處（龍潭橋）設置管制點，當停車場已滿時，將暫時管制車輛進入。

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二、4月3日、4日清明節當天，禁止汽車進入，僅開放機車通行。

三、單邊停車區域：往基隆方向逢甲路九姓王宮至第一公墓入口處、台2丁線瑞方方向7至7.5公里處、102線隔頂至福山宮往雙溪方向。

四、指定停車場：福山宮廣場（25輛）、九份消防隊前廣場（20輛）。

（二）貢寮區（第九、第十一、第十二公墓）

一、4月3日、4日 06:00-13:00實施交通管制，包含： 雙玉里新社橋入口處、台2線98公里處（第九公墓入口）、馬崗街往三貂角燈塔交叉路口、台2丙線第九公墓入口處實施「只出不進」管制。

二、指定停車場： 第九公墓慈仁宮廣場（40輛）、吳清同鄉長宅前廣場（20輛）、台2線往宜蘭方向98公里處（龍門大橋至台塑加油站，60輛）、台2丙線單邊停車（50輛）、第十公墓安義塔前廣場（10輛）、第十一、第十二公墓三貂角燈塔廣場（50輛）

（三）雙溪區（頂坪公墓、柑腳公墓）

一、交通疏導與管制： 太平路「惠美小吃」往「雙溪公園」方向車輛禁止進入、基福公路、中正隧道、柑腳公墓周邊實施交通疏導

二、指定停車場： 雙溪懷恩堂納骨塔廣場（21輛）、頂坪公墓入口處至102線雙溪自強隧道口路段，開放雙邊停車

（四）平溪區（第一公墓納骨堂）

一、4月3日、4日 07:00-16:00交通管制：承善橋往納骨堂路口將進行管制，必要時在台2線、台2丁線實施幹道分流導引。

二、指定停車場： 第一公墓納骨堂停車場（30輛）、平新農路沿線單邊停車區

瑞芳警分局呼籲，山區道路狹窄，警方將加強違規取締，請駕駛人遵守交通規範，避免違規停車影響車流，未免塞車請掌握即時交通資訊，收聽警廣或關注「警警守護東北角」臉書粉專，亦可透過國道CMS標誌系統獲取最新路況資訊。此外，各區公所已設置臨時動線指引牌，請民眾配合現場交管人員指示行駛，遵循交通管制指示，共同維護交通順暢與行車安全。

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