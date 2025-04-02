全民檢舉車手奬5萬 台南新營全國首件建功

台南市警察局局長林國清（右3）今天（2日）到新營警分局，頒發破案茶給警員王志立（左3）、胡凱銘（右2）。（分局提供）

2025/04/02 13:30

〔記者楊金城／台南報導〕警政署4月1日宣布「百斬計畫獎5萬號召全民檢舉車手」，台南新營1位陳姓民眾建功，報警抓到遠從香港來台提領贓款的杜姓車手，成為全國首件拿到檢舉獎金5萬的民眾，台南市警察局局長林國清今天（2日）到新營警分局頒發破案茶。

警方查出香港籍44歲杜男，在3月下旬以旅遊名義入境來台，昨天從嘉義市搭乘火車到新營，下車後租用U-bike到ATM提款。

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杜男提款地點就在新營分局旁邊新營區農會的提款機，十分大膽，40多歲陳姓民眾剛好到農會辦事，看見杜男持續提領現金，實在怪異，直覺可能是詐騙集團派出領取詐騙贓款的車手，趕緊向新營分局中山派出所投案。

警員王志立、胡凱銘立即前往查處，一番盤查後，杜男坦承是車手，交出身上現金15萬5400元及提款卡2張，分局偵訊後，今天將他移送台南地檢署偵辦。

陳姓報案人發揮熱心、正義感檢舉抓到香港來的車手，他說，一開始只想民眾不要受害，並不知道有檢舉獎金5萬元。能領到5萬獎金，陳姓得獎人相當開心；派出所協助他上網到警政署165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」，填報檢舉相關資料。

林國清說，警政署為強化全民防詐意識，攜手民間企業推「百斬計畫獎五萬」專案，號召全民檢舉車手，陳姓民眾成為全國首位領到獎金5萬的民眾。這個計劃推動的初心是改變策略，除縮短簡化檢舉流程，抓到即可頒發外，另外提高到每人月均薪資以上5萬元來刺激民眾內心的正義，更提醒勿因缺錢、貪念去當車手，不但淪為詐騙工具，還要面臨刑責與巨大賠償。

新營分局長蘇政敏呼籲全民一起來當打擊犯罪的幫手，民眾如發現有詐騙集團招募車手的狀況，或遇有疑似車手ATM提領或面交，立即報警，讓「想當車手的人不敢當，當車手的人就被抓」。

香港車手杜男落網，被查扣身上現金15萬5400元贓款。（警方提供）

香港籍44歲杜男（前中）來台當車手，被新營警分局查獲。（警方提供）

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