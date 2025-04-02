為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    8旬翁2度被騙去銀行買黃金 還嗆警察「不給買就跳海」

    警方對陳姓老翁勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    警方對陳姓老翁勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/02 13:36

    〔記者王冠仁／台北報導〕8旬陳姓老翁掉入詐騙集團投資黃金詐騙陷阱，他之前就曾去銀行想買黃金被行員與警方勸阻，但他不死心，又跑到台灣銀行三重分行想購買300萬元的實體黃金，還嗆「不給買就要去跳海」；駐守台銀的保七總隊第一大隊員警向他勸說，他說買黃金要送給兒子，員警聯繫其子確認，他兒子劈頭就說「老爸被騙」，還拜託警方勸阻，警方勸說1小時才讓他打消念頭。

    保七總隊第一大隊今天公布這起詐騙集團行騙的伎倆，也呼籲民眾，任何投資前要多方查證，並透過合法管道，以免被騙，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或是110向警方求助。

    警方調查，陳姓老翁近來掉入詐騙集團投資黃金的詐騙陷阱，他之前就曾跑到台銀信義分行，打算購買上百萬元的黃金，但遭行員與員警聯手勸阻。

    陳翁不死心，日前下午又跑到台灣銀行三重分行，告訴行員他打算購買300萬元的實體黃金；由於購買金額龐大，行員通報員警聯合關懷提問。陳翁起先說，他近來因為投資股票賺到錢，打算買黃金送給兒子，還說自己沒有加入任何群組，沒有被騙，強調如果今天沒買到黃金會害他少賺1200萬元，「我就要去跳海！」

    員警立刻打電話給陳翁兒子求證，沒想到他兒子釐清事情後，隨即告訴員警，「我爸深陷網路詐騙」，拜託警方務必攔阻他購買黃金。

    員警最後與行員聯手展開馬拉松式的勸阻，經與陳勸說1個多小時，他最終才放棄購買黃金。但行員為了防範他改天又跑去台銀其他分行買黃金，已經將他註記，警方也要求他兒子要多加留意。

    警方對陳姓老翁勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    警方對陳姓老翁勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播