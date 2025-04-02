8旬翁2度被騙去銀行買黃金 還嗆警察「不給買就跳海」

警方對陳姓老翁勸阻。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/02 13:36

〔記者王冠仁／台北報導〕8旬陳姓老翁掉入詐騙集團投資黃金詐騙陷阱，他之前就曾去銀行想買黃金被行員與警方勸阻，但他不死心，又跑到台灣銀行三重分行想購買300萬元的實體黃金，還嗆「不給買就要去跳海」；駐守台銀的保七總隊第一大隊員警向他勸說，他說買黃金要送給兒子，員警聯繫其子確認，他兒子劈頭就說「老爸被騙」，還拜託警方勸阻，警方勸說1小時才讓他打消念頭。

保七總隊第一大隊今天公布這起詐騙集團行騙的伎倆，也呼籲民眾，任何投資前要多方查證，並透過合法管道，以免被騙，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或是110向警方求助。

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警方調查，陳姓老翁近來掉入詐騙集團投資黃金的詐騙陷阱，他之前就曾跑到台銀信義分行，打算購買上百萬元的黃金，但遭行員與員警聯手勸阻。

陳翁不死心，日前下午又跑到台灣銀行三重分行，告訴行員他打算購買300萬元的實體黃金；由於購買金額龐大，行員通報員警聯合關懷提問。陳翁起先說，他近來因為投資股票賺到錢，打算買黃金送給兒子，還說自己沒有加入任何群組，沒有被騙，強調如果今天沒買到黃金會害他少賺1200萬元，「我就要去跳海！」

員警立刻打電話給陳翁兒子求證，沒想到他兒子釐清事情後，隨即告訴員警，「我爸深陷網路詐騙」，拜託警方務必攔阻他購買黃金。

員警最後與行員聯手展開馬拉松式的勸阻，經與陳勸說1個多小時，他最終才放棄購買黃金。但行員為了防範他改天又跑去台銀其他分行買黃金，已經將他註記，警方也要求他兒子要多加留意。

警方對陳姓老翁勸阻。（記者王冠仁翻攝）

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