群組下載少女性愛片 噁男轉賣「Fans17」撈17萬免坐牢

洪姓男子從群組下載未成年少女性愛片，再到「Fans17」註冊付費訂閱頻道賣錢。示意圖。（資料照）

2025/04/02 13:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子從 「V4」、「V578」、「小學同學會」、「小夢莉」等群組下載未成年少女性愛影片，再到「Fans17」註冊付費訂閱頻道，待會員付錢後再把影片私訊給對方欣賞，洪男被查獲後坦承犯行，法官考量他犯後態度良好，決定給他自新機會，依販賣兒童及少年性影像罪判刑1年6月，另宣告緩刑5年。

判決指出，2023年7月，洪姓男子透過Telegram，從 「V4」、「V578」、「小學同學會」、「小夢莉」等群組下載多部未成年少女性愛影片，他再以暱稱「內內的小秘書」的帳號，把性愛影像上傳到臉書「內內的小秘密」、「內內的青春ㄟ肉體」等私密社團供網友欣賞。

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由於在臉書讓網友看影片是免費，洪男後來得知「Fans17」這個網路平台後，他向業者申請帳號後，開啟付費訂閱頻道，待會員付錢後再把影片私訊給對方欣賞，從中賺取17萬餘元的服務費，檢警偵辦時「Fans17」時查覺，另案簽分偵辦。

高雄地院審理時，洪男坦承犯行，法官認為他販賣兒童及少年性影像供他人觀覽長達1年2個月，但考量他沒有前科，且犯後態度良好，經此事件後已獲得教訓，有反躬深省改過自新的可能，因此決定給他自新機會，依販賣兒童及少年性影像罪判刑1年6月，另宣告緩刑5年，並應接受法治教育3場次，及須向國庫支付10萬元，可上訴。

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