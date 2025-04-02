汐止公車與機車碰撞女騎士當場死亡！網友質疑道路設計錯誤釀禍

陳姓女子今天上午騎車沿北山大橋右轉往台北市南港方向騎乘，汐止區大同路1段與民權街1段口與直行的公車發生碰撞，消防隊員趕抵救援時，陳女已死亡。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/02 13:06

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區大同路1段與民權街1段口，今（2）天上午發1起死亡車禍。陳姓女子騎車沿北山大橋右轉，往台北市南港方向騎乘，與直行的公車發生碰撞，陳女當場死亡；警方獲報到場疏導車流，釐清整起事故肇事原因。不過，有網友質疑肇事路段設計有問題，不出車禍才奇怪。

新北市汐止警分局今天上午9點半獲報，汐止區大同路1段與民權街1段發生一起公車與騎士碰撞事故；警方獲報到場，女騎士躺在地上，已無生命跡象。由於事故地點位於交通要道，事故車輛佔據一個車道，造成後方車輛回堵嚴重；警方到場疏導車流，通知交通隊到場繪測事故圖，釐清事故原因。

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警方調查，24歲陳姓女子今天上午沿著北山大橋往台北市南港方向騎乘，經大同路1段與民權街1段口，與直行、由47歲張姓男子駕駛的公車發生碰撞，2車碰撞後，陳女頭戴安全帽倒地不起，當場死亡。

這起死亡車禍，也引發臉書多名網友質疑，肇事路段設計大有問題，到底是誰開放機車右轉，根本是在考驗技術，這裡原本設計綠燈才能右轉，後來重新把外車道分成2個車道，1個是機車右轉，1個是直行車輛行走車道，根本就是設計錯誤，不出車禍才奇怪。

陳姓女子今天上午騎車沿北山大橋右轉往台北市南港方向騎乘，汐止區大同路1段與民權街1段口與直行的公車發生碰撞，陳女當場死亡；警方到場疏導車流，與釐清事故原因。（記者林嘉東翻攝）

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