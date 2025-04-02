「黑夜」電工師傅收費在電表動手腳 13家廠商偷電1783萬元

警方與台電清查網路伺服器業者機房，發現每月竊電恐達上百萬元。（警方提供）

2025/04/02 13:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵五隊去年底查獲具電工知識的林姓師傅，化名「黑夜」，駕駛懸掛假牌照的特斯拉電動車，收費為客戶在電表動手腳，讓電表轉速變慢，他還誇言「儘管放開來用電」，警方查獲他為13家廠商業者偷電，台電損失金額高達1783萬餘元，警方還查扣偽造車牌2面、毒品愷他命2小包、電阻材料1批、仿製「同字鉛封」壓接鉗等證物，台中地檢署依詐欺、偽造文書與竊盜罪聲押獲准，進一步起訴並聲明從重量刑。

中市刑大偵五隊去年得知線索後，與台電公司成立專案小組，調查中市北屯區崇德路一帶企業用電大戶用電異常情形，發現台電電表被開啟動手腳，報請台中地檢署檢察官林芳瑜指揮。

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檢警發現，林姓師傅於LINE化名「黑夜」，為躲避警方查緝，將假車牌懸掛於電動車，流竄中部與北部六縣市，檢察官懷疑本案事證恐僅為冰山一角，林姓師傅踐踏我國電力資源，鼓勵濫用電能，惡性非輕，建請從重量刑。

警方調查，林姓師傅在2020年間，就有竊電判刑記錄，他從去年春天起，宣稱能為企業廠商節電，實際上是電表動手腳的竊案，犯案地點跨及新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣等六縣市，他利用專業知識做起無本生意，客群多為高用電之工廠、公司及電腦機房，更向竄改電表的客戶表示「儘管放開來用電」，彷彿電力為自家生產；檢方認為他無視我國電力能源的珍貴，隨意為用電大戶竄改電表竊電，實屬惡性情節重大。

警方協同台電公司人員，查獲13家業者工廠聘請林姓師傅竊電，至去年12月查獲為止，經台電公司核算追償的電費高達1783萬餘元，包括網路資料中心的電腦機房，24小時營運，每月即足令台電公司短收上百萬元電費。

警方與台電清查網路伺服器業者機房，這種24小時運轉的機房，每月讓台電減損電費達上百萬元。（警方提供）

警方與台電清查網路伺服器業者機房，發現電表等處被動手腳。（警方提供）

警方拘捕林姓師傅（圖左），查獲假車牌與電阻材料、仿製同字鉛封壓等證物。（警方提供）

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