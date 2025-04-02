女子投資泰達幣被詐團盯上 面交車手慘了要賠1093萬元

薛姓女子投資泰達幣被詐騙集團盯上，誤信投資陷阱損失超過1千萬元。示意圖。（資料照）

2025/04/02 13:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕薛姓女子想要投資泰達幣，她上網找尋賣家時被詐騙集團盯上，馮姓車手出面將31萬多顆泰達幣轉到指定電子錢包，薛女要提領獲利時竟被告知還要再交30萬美元，薛女發覺受騙暗自報警，將馮男約出後由埋伏在旁的員警逮捕，法官依詐欺罪判馮男刑2年4月，還要賠薛女損失的1093萬元。

判決指出，2023年8月，薛姓女子在網路房屋交易平台結識暱稱「周晉旭」的陌生網友，對方得知薛女手上有「閒錢」，佯稱可透過網路交易平台投資泰達幣獲利，薛女心動後，依周男指示與平台「在線客服」申請虛擬貨幣的電子錢包，周男再介紹暱稱「小勇幣商」與薛女認識。

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薛女與「小勇幣商」聯絡後，決定先小試身手，她拿出13萬元進行第一筆投資，而「小勇幣商」則請馮男出面與薛女交易，雙方相約面交後，薛女見到電子錢包確實有交易紀錄，但她不急於了結獲利，等了2個月後，發現市場上泰達幣漲幅不斷，於是薛女決定再加碼，陸續投入1千多萬共購入31萬多顆泰達幣。

2024年1月，薛女想要結算獲利，她向平台客服人員聯絡後，對方告知，要先滙30萬美元才能讓帳號不會被凍結，薛女查覺有異報警，並在警方安排下，向平台佯稱要再多買200萬元，詐騙集團再派馮男出面，當馮男一現身，就被埋伏在旁的員警逮捕。

高雄地方法院審理時，馮男否認與詐團有勾結，辯稱自己只是協助幣商進行交易，每交易一顆泰達幣只賺到1.3元，與薛女交易千萬泰達幣也只賺到46萬餘元，但法官根據相關事證，不採信他的說詞，依詐欺罪判他徒刑2年4月，馮男不服上訴被駁回，全案定讞。

薛女另提民事求償1093萬餘元，法官認為馮男就是詐團成員之一，雖然馮男還不認罪，強調是正常的交易買賣，如果要騙薛女不會用自己的真實姓名資料與她交易，但說詞仍不被法官採信，判他應賠1093萬餘元，可上訴。

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