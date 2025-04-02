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    大甲媽4/4遶境 彰警「秘密部隊」唯一警花曝光

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，唯一警花是跆拳道3段李靖宣。（記者劉曉欣攝）

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，唯一警花是跆拳道3段李靖宣。（記者劉曉欣攝）

    2025/04/02 12:49

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於4月4日展開，4月5日進入彰化縣境，彰化縣警局「機動應變隊」第3年組隊，由柔道7段的前世界盃國手、訓練科長林世明領軍42位跆拳道、柔道高手上場，全隊唯一警花李靖宣是跆拳道3段好手，強調面對衝突與違法，一定展現公權力維持秩序。

    「大甲媽」每進入彰化縣一旦發生打架滋事，就被稱為「大甲盃格鬥賽」，尤其是彰化市民生地下道一帶、彰化市天后宮周邊道路更是「一級戰區」，因此，彰化縣警局「機動應變隊」從2023年首度上陣，由彰警功力最強的「鐵拳部隊」出馬，前進熱點以防範衝突的發生。

    趕在大甲媽遶境之前，「機動應變隊」今天在縣警局停車場進行實地演練，當場模擬兩方群眾叫囂、意圖搶轎的情況，「機動應變隊」隨即在第一時間就以優勢警力壓制在地，化解衝突的擴大。

    林世明指出，今年「大甲媽」遶境行經彰化縣境，將派出2558名警力，跟去年3008名相較，減少了450人，大約減少15％，也是3年來最少。今年能夠精簡警力，主要是在治安熱區與路段，運用改道牌來進行隔斷，透過道路淨空的交通管制，讓警力減少，部署在最重要路段，以發揮最關鍵的效果。

    今年「機動應變隊」唯一警花為鹿港警分局的李靖宣，本身就是跆拳道3段好手，外型亮麗的李靖宣警專33期，從警9年，連續3年都是機動應變隊的成員，李靖宣是體育高手，除了跆拳道以外，還有練柔道、劍道，另一半也是警察。李靖宣表示，面對衝突與違法，都會用公權力維持秩序。

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，由訓練科長林世明（圖左）帶隊，唯一警花是跆拳道3段李靖宣（圖右）。（記者劉曉欣攝）

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，由訓練科長林世明（圖左）帶隊，唯一警花是跆拳道3段李靖宣（圖右）。（記者劉曉欣攝）

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，唯一警花是跆拳道3段李靖宣。（民眾提供）

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，唯一警花是跆拳道3段李靖宣。（民眾提供）

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，宣示暴力零容忍。（記者劉曉欣攝）

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，宣示暴力零容忍。（記者劉曉欣攝）

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，模擬群眾叫囂衝突情況。（記者劉曉欣攝）

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，模擬群眾叫囂衝突情況。（記者劉曉欣攝）

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，模擬群眾叫囂時，第一時間就要上前壓制。（記者劉曉欣攝）

    迎接大甲媽，彰化縣警局組成「機動應變隊」上陣，模擬群眾叫囂時，第一時間就要上前壓制。（記者劉曉欣攝）

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