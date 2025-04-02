退彩票換現金！娃娃機店暗藏賭博彈珠台 警查抄逮負責人及賭客

新北永和警方查抄賭博彈珠台，當場逮捕負責人馬男（白衣）、賭客王男（左1）及賴男（左2）等3人。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/02 12:25

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市永和區一間看似平凡的娃娃機店，實際卻暗藏賭博彈珠機台，警方接獲線報後進行蒐證，待時機成熟持搜索票進入，查獲馬姓負責人及2名賭客，並查扣彈珠台IC板、全新彩票1批、不法所得逾29萬元等證物，詢後移送偵辦。

永和警分局調查，37歲馬男於2月中旬開設娃娃機店，但其實是以合法掩護非法賭博彈珠機台，玩法是將百元鈔票投入機台後，即可兌換5顆彈珠，若連線或是打中指定號碼，即可退出中獎的彩票，賭客再以1張彩票10元向馬男兌換現金。

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警方表示，接獲線報後立即成立專案小組，前往蒐證並掌握相關事證，見時機成熟後，於前天凌晨持搜索票進入，當場查獲現場負責人馬男、賭客王男及賴男等3人，另查扣彈珠台IC板8片、點鈔機、監視器主機、鏡頭、不法所得29萬餘元、全新彩票1批及帳冊9張等證物。

警方詢後，將現場負責人馬男及賭客王、賴男，依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，另通知營業登記負責人鄭男到案說明。

新北市永和區一間娃娃機店暗藏賭博彈珠機台，警方持搜索票進入，查獲馬姓負責人及2名賭客，並查扣彈珠台IC板等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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