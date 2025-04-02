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    涉人事、採購索賄弊案 澎湖望安鄉長許賢德被起訴

    許賢德當選二任望安鄉長，現涉入貪污案起訴。（記者劉禹慶攝）

    許賢德當選二任望安鄉長，現涉入貪污案起訴。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/02 12:13

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署偵辦無黨籍望安鄉長許賢德貪瀆案件，今（3）日偵查終結，許賢德涉犯貪汙治罪條例提起公訴，至於行賄求職的6名嫌疑人，則予以緩起訴處分，並支付國庫緩起訴金10萬元；另購辦物品舞弊案，許姓承辦人被起訴，另一許姓員工偽造文書罪起訴，3名廠商緩起訴，交付2到5萬緩起訴金。全案移送澎湖地方法院繼續審理，並召開羈押庭，決定是否繼續羈押禁見。

    起訴書指出，澎湖地檢署檢察官林季瑩指揮法務部廉政署南部地區調查組，2024年12月3日持澎湖地方法院搜索票執行，偵訊後認被告許賢德涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，且有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准，2025年1月間聲請延長羈押獲准，經南調組移送偵辦，全案已偵查終結，連同在押被告許賢德於今日一併移審。

    許賢德涉案為清潔隊員人事案、空軍敦睦基金案，其中清潔隊員人事案（期約360萬元、實際收受280萬元賄賂）、購辦物品舞弊部分（詐得19萬7740元），其中清潔隊員索賄行情40萬至100萬不等；另因空軍長期在澎湖外海石礁里靶進行實彈射擊演習，提供睦鄰經費，但望安鄉公所以不實收據詐騙財物。

    檢察官請法院審酌被告許賢德為望安鄉2屆鄉長，竟利用身分索求賄賂中飽私囊，並否認「購辦物品舞弊」涉案，推諉於許姓承辦人，犯後態度難謂良好。至於許姓承辦人，因為許賢德下屬，就鄉長交辦事項難以違抗，且於偵訊時即坦承犯行，並供出案情重要關聯，有利於後續偵查作為，量處適當之刑。

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