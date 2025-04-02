桃園老翁疑心臟病發作倒在路上 被休旅車輾過喪命

陳姓老翁疑（紅圈處）因心臟病發作倒臥道路上。（擷取自網路臉書社團「黑色豪門企業」）

2025/04/02 12:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市68歲陳姓老翁有多年心臟病史，3月31日晚間7點多，他駕車外出，將車輛停放在蘆竹區山林路二段、山外路口附近，疑因身體不適，先坐在車上休息一陣子後，勉強下車後卻倒地，鍾姓男子駕駛休旅車經過時沒看到而輾壓過老翁，老翁被緊急送醫仍不幸回天乏術，讓他的家人悲痛不捨。

警方調查，當天晚間，陳姓老翁駕駛休旅車抵達山林路二段與山外路口時，先將車輛停放在路口的路旁後，他疑因身體不適，坐在車上一陣子後，才勉強下車，豈料他才下車就站不住而倒臥在地上，他雖勉力掙扎卻始終無法起身。

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數分鐘後，鍾姓男子（54歲）駕駛休旅車右轉，警方說，陳姓老翁躺臥在地上，加上當時天雨視線不佳，致鍾男沒看到人而輾壓過陳姓老翁，鍾男嚇得趕忙下車查看並報案，消防隊員獲報趕來將陳姓老翁送往林口長庚紀念醫院搶救後，仍宣告不治。警方已先依過失致死罪嫌將鍾男送辦，至於陳姓老翁會倒地，初判是因心臟病發作，將待檢方解剖以進一步釐清原因。

鍾姓男子駕駛休旅車輾壓倒臥在道路上的陳姓老翁。（擷取自網擄臉書社團「黑色豪門企業」）

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