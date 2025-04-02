畫面曝光！女通緝犯在派出所門口落跑 2警沒發現差點讓她跑了

邱姓女子跳上守在派出所門口的老公摩托車。（民眾提供）

2025/04/02 12:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕22歲邱姓女子涉案被判刑4月，她未到案執行被發布通緝，落網後竟趁員警不注意時從派出所落跑，由老公鄭男接應她離開，根據當時落跑畫面可見，邱女走出派出所時，解送她上警車的2名員警走在前面，根本沒有注意到後方的邱女有落跑企圖，所幸另名員警查覺有異即時反應，追上前將邱女從摩托車上拉下，才阻止被她脫逃。

警方指出，邱女被逮當晚，進到派出所後要求通知家屬，警方把手機還她，邱女連絡老公鄭男，鄭男到派出所關心老婆狀況後，步出警局大門，沒想到他竟一直發動著摩托車守在門口，還傳訊給給邱女「我狗溝龍（GOGORO）發著！」、「我數到3」、「請你用最快的速度跑」。

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邱女看到訊息後，趁解送她的2名員警走在前方，沒有注意到走在後方的邱女已跟鄭男對上眼，邱女一個箭步就衝向老公的摩托車，坐上車後，鄭男催動電門準備逃離時，後方另名員警見狀立即追上前一把拉住邱女後背的衣服，將她從摩托車扯下，而解送邱女的員警此刻也驚覺有狀況，轉身上前，用肉身阻擋鄭男離去，當場將兩人逮捕再押回派出所，訊後依脫逃罪未遂罪送辦，高雄地檢署今偵結後將兩人起訴。

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