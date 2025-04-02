高雄女疑涉詐賭 遭自稱竹聯幫分堂主率人監禁恐嚇斷指、開槍

自稱竹聯幫地堂分堂主的黃男等5人涉恐嚇、妨害自由、毀損，被警方帶回偵辦。（民眾提供）

2025/04/02 12:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄警方上月31日查獲1起恐嚇、妨害自由及毀損案件，遭逮的主嫌黃男（38歲）自稱是竹聯幫地堂分堂主，疑不滿被害人陳女（47歲）到賭場涉詐賭，率4名手下至陳女工作的地點將人監禁並恐嚇要斷指、開槍等，警方獲報到場將黃男等5人全數帶回。

據了解，黃男自稱是竹聯幫地堂分堂主，也是警方提報的治平對象，疑不滿陳女在賭場詐賭，前天帶著4人到被害人陳女工作的餐飲店找人，進入店內後隨即拉下鐵門，限制陳女自由，不僅將店內監視器電線剪斷，並持店內剪刀出言恐嚇斷指、開槍等言詞要脅處理。

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當時有民眾發現向警方報案，警方立即前往救人，陳女除飽受驚恐外未受傷，員警現場強勢將黃男等5人依恐嚇、妨害自由、毀損等罪嫌現行犯逮捕，但對於陳女在哪裡賭博、詐賭多少錢等避而不談，經警詢後，黃等5人被移送高雄地檢署偵辦。

黃男持剪刀剪斷監視器電線，並恐嚇要將被害人斷指。（民眾提供）

警方抵現場釐清過程（黑白條紋為警察）。（民眾提供）

警方將黃嫌等5人被移送高雄地檢署偵辦。（民眾提供）

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