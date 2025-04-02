鳳山高中校狗暴衝撞機車身亡騎士受傷 二度調解破局校長挨告

校狗「羅羅」快速衝向機車發生車禍。（黃姓騎士提供）

2025/04/02 12:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳳山高中校狗「羅羅」，今年元月1日凌晨在路上狂奔，逆向與黃姓機車騎士對撞，黃男因傷2個月無法上班，「羅羅」當場身亡，黃向校方求償34萬元，校方以金額太高難以負擔，二度調解破局，黃因而對校長吳曉暢提告，希望校方負起責任。

吳曉暢表示，意外發生後多次對黃姓騎士表達關懷，不過他提出的賠償金額難以負擔，經由法律顧問建議，決定交由法院仲裁。

請繼續往下閱讀...

該起意外發生在跨年夜，住在大寮區的黃男凌晨0時下班返家，準備與親友一起迎接新的一年，行經鳳山區澄清路時，突然有一隻狗逆向快速衝向機車，黃反應不及迎頭撞上，當下人車倒地，機車滑行時激起火光，黃男的鞋子噴飛，身體多處滲血，跨年夜變調。

目睹路人上前關切黃男並協助報警，也查看狗隻傷勢，但牠已當場死亡，經高市動保處掃描晶片，得知牠為鳳山高中校狗「羅羅」。

黃男全身擦挫傷，左腳大拇指骨折且拔掉指甲，2個月無法上班，他向校方求償醫藥費、修車費、薪資損失、精神撫慰金及財損等共34萬元，但校方認為金額太高無法接受，雙方兩度調解，依然沒有共識。

黃男指出，校方飼養校狗，應該負起照顧管束責任，卻沒有繫繩而讓牠跑到馬路上，明顯有疏失，已經提告鳳山高中負責人過失傷害。

鳳山高中響應教育部國教署校園關懷動物生命教育計畫，認養流浪狗，曾傳為生命教育佳話，該起意外發生後，鳳山高中動保志工團還發文哀悼「羅羅」，不過有網友留言認為校方沒有將狗繫繩，未盡好照顧責任。

吳曉暢表示，「羅羅」與學生互動良好，行動自由難以限制，目前校內還有2隻校狗，已經繫繩限制行動範圍；他說，仍會持續參與關懷動物生命教育計畫，不會因此意外中斷。

民眾關切「羅羅」傷勢，但牠已當場死亡。（黃姓騎士提供）

黃男全身多處受傷，自到醫院敷傷。（黃姓騎士提供）

與狗對撞人車倒地滑行，激起火光。（黃姓騎士提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法