桃煉廠附近驚傳槍響！無照少年拒檢企圖衝撞 警開4槍制止逮人

黃姓少年駕駛白色公司車輛高速逃逸，最後自撞民宅圍牆落網。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/04/02 11:37

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區桃園煉油廠附近，昨天晚間傳出槍響，許多民眾聽聞驚問：「發生什麼事！」原來是17歲黃姓少年無照駕駛公司車輛，違規遇上警方攔查擔心面臨重罰才加速逃逸，逃到無尾巷時企圖衝撞員警，員警對空鳴槍後朝輪胎連開3槍制止，少年最後自撞民宅圍牆骨折落網，車內另有2名未成年同事。

昨（1）天晚上8點30分左右，桃園警分局同安派出所員警攔查1輛違規紅燈右轉的自小客，駕駛不願配合停車且加速逃逸，沿路闖紅燈、逆向等嚴重危害公眾安全，員警立即尾隨並高聲喝令停車，但自小客車駕駛仍拒檢，加足油門逃逸，員警立即呼叫警力支援攔查。

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過程中，自小客車逃進桃園區鹽務路無尾巷欲迴轉，員警要求駕駛停車，駕駛拒絕受檢且企圖衝撞，員警立即對空鳴槍示警1發，並朝輪胎連開3槍，但駕駛仍持續加速竄逃，最後不慎自撞民宅圍牆後停止，員警趨前壓制車內3人，3人都還未成年。

據悉，駕駛的是17歲黃姓少年，他開著公司車輛搭載2名同事外出購物，違規遇到員警攔查，擔心受罰才拚命逃逸，不慎撞毀民宅外牆，黃男因此右腿部骨折，員警隨即通報救護人員到場協助送醫治療，後續將依公共危險罪嫌移請桃園地檢署偵辦，另交通違規部分亦將依法舉發。

黃姓少年駕駛白色公司車輛高速逃逸，最後自撞民宅圍牆落網。（記者鄭淑婷翻攝）

黃姓少年駕駛白色公司車輛高速逃逸，最後自撞民宅圍牆落網。（記者鄭淑婷翻攝）

黃姓少年駕駛白色公司車輛高速逃逸，最後自撞民宅圍牆落網。（記者鄭淑婷翻攝）

黃姓少年駕駛白色公司車輛遇警攔查拒檢，高速逆向、闖紅燈在路上竄逃，險象環生。（記者鄭淑婷翻攝）

黃姓少年駕駛白色公司車輛高速逃逸，最後自撞民宅圍牆落網。（記者鄭淑婷翻攝）

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