「我狗溝龍發著！」老婆通緝被逮 老公守派出所門口載她落跑

邱姓女子涉轉讓禁藥罪被判刑4月，被逮後還企圖從派出所落跑。（民眾提供）

2025/04/02 11:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕22歲邱姓女子涉轉讓禁藥罪被判刑4月，她沒有到監服刑被發布通緝，警方去年12月20日逮到她時，從派出所門口準備移送至地檢署時，老公鄭男傳訊給邱女，告知「我狗溝龍（GOGORO）發著！」、「我數到3」、「請你用最快的速度跑」，邱女步出派出所時，見到鄭男已守在旁邊，趁員警不注意跳上車，所幸員警反應很快，立即追上前將兩人攔下，雄檢偵結後依脫逃未遂罪起訴兩人。

檢方指出，邱姓女子因轉讓毒咖啡包給友人飲用，被屏東地方法院判刑4月，因遲未到案執行，去年12月19日被屏東地檢署發布通緝；邱女被發布通緝的隔天，就被鳳山警分局文山派出所員警緝獲，當晚製作完筆錄後，準備把她押解回到屏檢歸案。

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但就當邱姓女子被警方帶離派出所，準備坐上警車時，邱女趁員警不注意，跳上一輛守在派出所門口的摩托車，員警立即反應上前攔阻，成功將邱女和接送她落跑的23歲鄭姓男子攔停，當場將兩人逮捕押進派出所。

警方調查後，發現兩人是夫妻，而邱女落跑前，鄭男還傳訊給邱女，告知她：「我狗溝龍（GOGORO）發著！」、「我數到3」、「請你用最快的速度跑」，企圖幫助邱女躲過牢獄之災，但沒想到還是慢了一步，雄檢偵結後依脫逃未遂罪起訴兩人。

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