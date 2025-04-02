「Fans17」色情網站獲利逾7000萬 PO片5人「九一拆帳」落袋千萬

高雄檢警搗破「Fans17」色情網站。（讀者提供）

2025/04/02 10:54

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「Fans17」起訴！藏逾萬兒少性影像涉5罪 蔡信宏等10人求重刑

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄橋頭地檢署偵辦蔡姓兄弟等5人經營「Fans17」色情網站，不法獲利高達7325萬9414元，更揪出蔡姓現役軍人等5人違法張貼兒少性影像等，雙方採「九一拆帳」，蔡男等5人分得9成利潤，不法獲利1031萬0018元，已有4名被害人提出告訴。

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橋頭地檢署指揮高雄市警局搗破「Fans17」色情網站，查獲蔡姓兄弟等5人涉嫌供會員付費瀏覽、下載兒少性影片等營利，更揪出蔡姓現役軍人等5人違法張貼兒少性影像等，不乏偷拍性影像、引誘媒介使人性交貼文等營利，形同「創意私房」翻版。

檢方查出「Fans17」色情網站總會員人數達70萬1926人次，查扣3萬多部兒少影片等，不法獲利高達7325萬9414元，更揪出涂男等5人違法張貼兒少性影像，不乏偷拍等性影像，雙方採九一拆帳，涂男等5人分得9成利潤，不法犯罪所得達1031萬0018元。

檢方表示，蔡姓兄弟等5人招攬會員付費訂閱等創作者，再透過另一家科技公司代收訂閱費用後，轉入指數公司所申設銀行帳戶，將不法獲利共計7325萬9414元訂閱費用中9成分給各創作者。

其中涂男訂閱會員人數16823人，自網站獲利835萬5137元最多；其次為洪姓男子訂閱會員人數3647人，可特定被害人1人1部影片，無法特定被害人5部影片，自網站獲利120萬1572元；黃姓男子訂閱會員人數528人，自網站獲利12萬4875元。

此外，蔡姓現役軍人訂閱會員人數1283人，檢方清查可特定被害人學校、姓名共208人次，總計1萬8235部影片，已有3名被害人提告，自網站獲利62萬3833元；劉姓男子訂閱會員人數8人，上傳16部影片、32張照片，自網站獲利共計4601元，已有1名被害人提告。

檢方今偵查終結，將蔡姓兄弟等10人依違反兒少性剝削條例等5罪提起公訴，並對10人求處重刑4至5年，移請法院宣告沒收10人犯罪所得總計7325萬9414元。

高雄檢警搗破「Fans17」色情網站。（讀者提供）

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