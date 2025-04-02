NET告謝國樑涉加重強盜不起訴 高檢署發回續查

基隆東岸商場爭議，主富商場控告市長謝國樑涉犯強盜罪不起訴，NET聲請再議，高檢署發回續查。（資料照）

2025/04/02 11:22

〔記者王定傳／台北報導〕基隆市長謝國樑因東岸商場易主案，去年2月指示40多名警力強制接管商場，遭原營運商大日的協力廠商、主富服裝公司（NET）按鈴申告謝國樑等人涉犯加重強盜、無故侵入建築物、竊佔與毀損等罪。基隆地檢署日前偵結，檢方認定東岸商場2至4樓增建的部分並非主富獨立出資等4大理由，處分謝國樑等人不起訴；但NET聲請再議後，高檢署認為一審偵查尚不完備，昨天發回續查。

基隆市東岸商場易主案發生產權爭議，主富服裝公司（NET）主張擁有東岸商場2到4樓所有權，不滿基隆市府在商場產權糾紛仍在司法訴訟中，在沒有法院的執行命令下，去年2月1日凌晨指示40多名警力違法破門而入強制接管商場，隔天即委任律師控告謝國樑、基隆市府交通處長王圳宏、基隆市警一分局林詔徹等8人涉嫌強盜等罪。

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基隆地檢署調查後雖予以謝國樑等人不起訴，但NET的律師陳義文表示，基隆市政府在完全沒有任何法律的依據，即違法執行，不起訴的結果讓一般有法制觀念的人都無法接受，將聲請再議，捍衛法制精神。全案經再議後，高檢署經審查告訴人再議理由，認為一審偵查尚不完備，昨天發回基檢命續行偵查。

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