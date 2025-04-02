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    詐團拿黃仁勳當噱頭 百斬專案首日文山警就逮車手

    警方面交現場當場逮捕陳姓車手。（記者鄭景議翻攝）

    警方面交現場當場逮捕陳姓車手。（記者鄭景議翻攝）

    2025/04/02 11:14

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市林姓男子，日前在Line上點擊到由黃仁勳做投資股票宣傳的廣告，林男不疑有他，興奮的下載投資App後，依指示面交給自稱公司經理的男子新台幣10萬元後，才突然驚覺遭騙，通報警方，文山一分局木柵派出所警方昨趁著面交逮捕25歲的陳姓車手，依法送辦。

    警政署結合善心企業實施「百斬計畫獎五萬」專案，提供獎金鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，主動提供詐欺車手訊息供警方查緝，專案上路首日，文山一分局就有斬獲。

    林姓男子向警方表示，起初點擊投資App後，被詐團穩賺不賠及高額獲利誘惑，交付新台幣10萬元給假冒投資公司經理的取款車手後，突然驚覺有異，親赴投資公司地址查證未果，驚覺受騙，才向木柵派出所報案並提出檢舉。

    警方獲報後立即組成專案小組，並要求林男佯裝繼續投資並再次約定面交款項，由警方在交易現場埋伏佈控，當陳男出現取款時，警方隨即上前揭穿車手身分，當場以詐欺現行犯逮捕，並查扣詐騙工作手機、假冒投資公司證件、印章及不法所得10萬4900元。

    陳男辯稱不知自己在當車手，是首次來取款，警方仍依詐欺罪嫌將陳男法辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣詐騙工作手機、假冒投資公司證件、印章及不法所得10萬4900元。（記者鄭景議翻攝）

    警方查扣詐騙工作手機、假冒投資公司證件、印章及不法所得10萬4900元。（記者鄭景議翻攝）

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