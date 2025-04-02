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    保三破獲水耕大麻場 查獲罕見高濃度新品種「蘋果派」

    保三總隊破獲水耕大麻場，查獲罕見高濃度大麻新品種「蘋果派」 。（保三總隊提供）

    保三總隊破獲水耕大麻場，查獲罕見高濃度大麻新品種「蘋果派」 。（保三總隊提供）

    2025/04/02 10:59

    〔記者張軒哲／台中報導〕警政署保安警察第三總隊第一大隊依據情資，鎖定李姓男子涉嫌栽種大麻意圖販售。於年初持搜索票至李嫌位於台中市北屯區北屯路租屋處執行搜索，當場在其以置物櫃隱密通道地下室內赫見專業循環式水耕大麻場，起獲含有高濃度 THC（四氫大麻酚）新品種「蘋果派」大麻植株。檢察官據以向法院聲請獲准裁定羈押並於前日偵查終結，以毒品危害防制條例第4條製造第二級毒品等罪提起公訴，法院接續羈押。

    警方調查，55歲的李嫌曾於2016年因以魚菜共生水耕方式種植大麻被判刑4年，去年2月假釋出獄後，仍難敵不法利益誘惑，研發更先進的循環式水耕技術。並自去年6月起承租房屋，將通往地下室的通道以特製置物架隱蔽，並以薰香精油掩蓋大麻新品種「蘋果派」逸散的濃郁氣味。經過5個月的悉心栽培，於今年初採收加工首批689公克市值逾200萬餘元大麻花成品，正準備販售牟取暴利時，為專案小組監控及時查獲。

    專案小組成員於李嫌租屋處查獲新品種「蘋果派」大麻植株30棵、大麻種子110顆、大麻花成品9包（重達689公克）及水耕設備一批。

    保三總指出，查獲具高濃度THC（四氫大麻酚）含量的大麻花毒品，更容易導致心理和生理上的成癮風險，對使用者引發思覺失調造成反應判斷能力降低，導致交通事故；成癮者更常會在毒品交際活動中觸犯轉讓、販賣或運輸、製造等重罪，延伸各種社會及治安問題，民眾應提高警覺遠離毒品，避免造成終生遺憾。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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