休假警見帽T男戴口罩到ATM領錢可疑 一查果真是詐團車手

休假員警與見義勇為路人聯手壓制詐團車手。（記者姚岳宏翻攝）

2025/04/02 10:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山分局一名休假員警，經過轄內某銀行外ATM時，發現一名穿帽T及戴口罩的年輕男子領錢時左顧右盼，形跡可疑，上前詢問時，帽T男講沒兩句話，立刻轉身逃跑，員警反應快一把抓住他，並在見義勇為路人協助下，順利逮捕該名17歲未成年詐團車手。

台北市中山分局今天說明此事，表示長安東路派出所吳姓員警上週休假時，走路經過轄內南京東路3段騎樓，見1名男子頭戴帽T帽子及黑色口罩的男子形跡可疑，故尾隨於後，後來見該男跑到銀行外ATM取款時動作很不自然，且領完錢後，迅速將一疊千元鈔放入口袋，也不點算，與一般人提款情形截然不同，故上前詢問。

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該男起初稱是提領自身存款，然趁警請求支援時轉身逃跑，員警立即上前攔阻，並在一旁見義勇為的民眾協助下，順利將男子制伏，交由派出所同事帶回偵辦。經確認該名陳姓少年為詐騙集團取款車手，負責提領贓款工作，搜出贓款3萬元，依詐欺罪嫌移送偵辦。

警方對所屬同仁於休假期間仍積極主動阻止詐騙，行為足堪表率將予獎勵。也呼籲民眾要謹記「反詐騙三部曲，一聽、二掛、三查證」，有問題隨即撥打「165」、「110」或轄區警察分局、派出所電話，以防受騙上當。

警方搜出三萬元贓款及提款卡。（記者姚岳宏翻攝）

警方搜出三萬元贓款及提款卡。（記者姚岳宏翻攝）

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