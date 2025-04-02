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    美國男婚姻觸礁醉酒騎微笑單車 擦撞汽車當場嚎啕大哭

    美國籍李男醉酒騎微笑單車肇事，他不斷向對方道歉。（警方提供）

    美國籍李男醉酒騎微笑單車肇事，他不斷向對方道歉。（警方提供）

    2025/04/02 10:38

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第三分局今天（2日）公布一起特殊的交通違規案例，美國李姓男子（Lee）因婚姻觸礁，喝得醉醺醺騎YouBike微笑單車訪友，卻在台中市東區與汽車擦撞，員警馳抵時，他當場嚎啕大哭，警方見他酒後騎乘自行車，依違反「道路交通管理處罰條例」，開出1200至2400元的罰單，又見他醉酒頗嚴重，還護送他返家休息，讓在低潮時刻的李男感受到一絲溫暖。

    第三分局調查，40歲的美國李姓男子，因婚姻觸礁心情低落，上月（3月）22日晚間借酒澆愁後，騎YouBike微笑單車，想找友人尋求慰藉，途中卻不慎與汽車擦撞。

    第三警分局東信派出所警員林岱瑭、吳俊皓及交通分隊警員張國峰當天深夜10時許抵達東區精武東路現場，雙方當事人都未受傷，美男卻情緒激動，當場哭得一把鼻涕一把眼淚，不停向對方關切「ARE YOU OKAY？」他並不斷道歉「I AM SO SORRY！」因損失輕微，對方同意不追究。

    警方見李男情緒激動，身上又散發濃濃酒氣，酒測值已嚴重超標，員警當場根據「道路交通管理處罰條例」第73條第2項規定，酒後騎乘自行車超過法定酒測標準者，開出1200元至2400元的罰單，還好他騎的是自行車，如果騎乘有電力的微型電動二輪車，可能涉及刑法公共危險罪。

    警方原本是協助李男搭乘計程車返家，計程車司機見他醉態明顯，又擔心語言不通而婉拒載送，警方考量他的住處距離不遠，員警先協助歸還YouBike，隨後護送他返家，在這段路程中，警方透過簡單的中英文溝通，才得知來台多年的李男近期婚姻觸礁，因心情低落又太過思念妻小，選擇借酒澆愁，卻愁上加愁，由於無法面對空蕩蕩的住處，他便騎乘YouBike打算外出找友人傾訴，因不勝酒力，竟不慎發生事故，讓自己陷入更大困境，他對自己的失態感到十分羞愧，也感謝警方的暖心關懷與協助。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    美國籍李男見員警當場，竟然當場嚎啕大哭。（警方提供）

    美國籍李男見員警當場，竟然當場嚎啕大哭。（警方提供）

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