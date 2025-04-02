男載通緝犯女友攜毒連闖6路口 汐止警方攔截圍捕

劉姓男子昨天深夜駕車在汐止區連闖6路口闖紅燈，新北市汐止警分局汐止派出所出動4輛警車展開攔截圍捕，以優勢警力將劉男制伏，在他身上起獲2級毒品安非他命及依托咪酯等毒品。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/02 10:17

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市劉姓男子昨天深夜駕車行經新北市汐止區康寧街時闖紅燈，巡邏警員見狀開啟警車鳴笛追捕，未料劉男不僅不停車受檢，反加速連闖6個路口紅燈、還逆向，警方展開攔截圍捕，以優勢警力將劉男制伏，在他身上起獲2級毒品安非他命及依托咪酯等毒品後，發現副駕駛座上林姓女子也是名毒品通緝犯；警訊後，將劉依違反毒品危害防制條例送辦，林女則遞解歸案。

由於劉男拒檢不停，沿途連闖4個路口紅燈、2個路口紅燈右轉、逆向與不服稽查取締等，警方另將劉男依違反道路交通管理處罰條例逕行舉發8件，最高裁罰金額高達台幣5萬7000元。

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新北市汐止警分局汐止派出所警員昨天深夜11時許，駕警車巡邏汐止康寧街751巷口時，發現1輛轎車闖紅燈，警方隨即在後鳴放警笛，並示意駕駛停車受檢，未料駕駛不僅不停車反加速逃逸。

警方隨即呼叫線上警網攔截圍捕，並一路在後緊追逃逸車輛，逃逸車輛隨後在兩警車夾擊之下，與其中一輛警車發生碰撞，才停車受檢。警員持警棍下車，並以優勢警力喝令駕駛乖乖受檢。

警員隨後查出駕駛為41歲的劉姓男子，駕駛的車輛是租賃車，隨後在他隨身包內起獲1把獲武士刀及2級毒品安非他命及依托咪酯等毒品，副駕駛座上30歲的林女則是被士林地檢署通緝的毒品通緝犯。警訊後，將劉依違反毒品防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦，林女則遞解歸案。

劉姓男子昨天深夜駕車在汐止區連闖6路口闖紅燈，新北市汐止警分局汐止派出所出動4輛警車展開攔截圍捕，以優勢警力將劉男制伏，在他身上起獲2級毒品安非他命及依托咪酯等毒品。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止警分局汐止派出所警車為追捕劉男駕駛的租賃車，與劉的車發生碰撞，劉男駕駛的租賃車左側車門受創，刮痕累累。（記者林嘉東翻攝）

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