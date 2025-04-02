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    「肌肉戰警」有顆溫暖的心 助失智迷途婦人安返家人懷抱

    素有「肌肉戰警」稱謂的北市警萬華分局青年路派出所警員張景淯。（記者劉慶侯翻攝）

    素有「肌肉戰警」稱謂的北市警萬華分局青年路派出所警員張景淯。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/04/02 09:37

    〔記者劉慶侯／台北報導〕素有「肌肉戰警」稱謂的北市警萬華分局青年路派出所警員張景淯，機車巡邏時發現76歲丁劉姓婦人疑似迷路，不僅貼心上前詢問，還臨時借來安全帽，搭載對方回派出所休息，順利幫劉婦找到家人。

    警方表示，喜愛健身的劉員，由於臂粗肩寬膀圓，相貌又粗獷，雖然個性愛搞笑，但仍因此被同僚戲稱為「大隻佬」或「肌肉戰警」。

    警方說，日前晚間7時左右，劉員騎警車行經北市中正國宅周邊時，發現丁劉姓婦人在路邊停留許久，劉先詢問社區管委會得知對方並非在地居民，劉上前了解時，見對方無法清楚表達自家地址，懷疑是罹有失智症狀。

    劉員耐心詢問，最後查知丁劉婦有攜帶敬老卡，這才順利查詢到相關資料及聯繫家屬。同時，他為為確保婦人安全，隨即向住戶借用一頂安全帽，騎乘警用機車載該民至派出所內休息並等待家屬接回。

    據丁劉姓婦人的女兒到所後，表示母親近期開始有記憶力減退的情況，所幸張員機警、熱心，才能讓母親順利返家，對於張員表示非常感謝。

    警方表示，發展遲緩兒童及少年、失智老人、精神病患及身心障礙者，屬於易發生失蹤或意外之高危險群，家屬或監護人可陪同前往警察分局申請指紋建檔，作為必要時身分查詢、確認之用，如遇狀況可隨時就近向派出所尋求協助，以利協尋長者返家。

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