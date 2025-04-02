竹聯幫弘仁會經營詐欺機房！搭綠能熱潮行騙洗錢 25人全羈押

警方攻堅設於新竹市一處民宅的詐欺機房。（警方提供）

2025/04/02 09:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心（中打）從去年11月至上月（2025年3月），掃蕩以竹聯幫弘仁會幹部丁姓主嫌等25人組成的「假綠能投資詐騙 」集團，此集團在新竹市、台中市與台南市設詐欺機房，透過網路誆稱有「太陽能板、光電」（綠能）等事業投資穩賺不賠，洗腦民眾投資認購；若遇無財力之民眾，則以公司為規避稅額，請被害人申辦虛擬貨幣帳戶，協助收取貨款，並購買虛擬貨幣轉款至國外等話術，騙取民眾金融帳戶用於洗錢，共80人受害，損失5515萬餘元，25人全部聲請羈押獲准。

中打第六隊接獲情資，竹聯幫弘仁會幹部丁姓主嫌等人於新竹、台中、台南等地區籌組假投資詐騙機房，與台南市、新竹市警方組成專案小組，報請台南地檢署檢察官翁逸玲指揮偵辦，去年（2024年）113年11月在新竹市、台南市等處同步發動拘搜行動，查獲丁姓主嫌等15人，繼續溯源追查，今年2、3月再查獲集團幹部黃姓男子等10人，查扣非制式手槍1把、現金40萬餘元，賓士等豪車2輛、手機、電腦設備一批等贓證物，並扣押房產1棟。

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調查顯示，這個詐欺集團先於臉書各大社團張貼求職廣告，吸引民眾求職，甚至會發放薪水，月薪3萬3000元，降低民眾戒心取得信任，當民眾領取第一份薪水後，集團成員就會開始在群組內角色扮演，誆稱有太陽能板、光電等事業（綠能產業）投資穩賺不賠，洗腦民眾投資認購；如果遇到無財力的民眾，則以公司為規避稅額，請民眾申辦虛擬貨幣帳戶，協助收取貨款，並購買虛擬貨幣轉款至國外等話術，騙取民眾交出金融帳戶。

警方調查，此集團利用詐得的金融帳戶，把假投資詐得的錢用於洗錢，提供其他詐騙集團使用，從中抽取水錢，牟取不法暴利，年僅34歲的丁男是竹聯幫弘仁會「大哥」，相當於竹聯幫分會長的等級，警方清查共80人受害，失金5515萬餘元，全案依涉嫌詐欺犯罪危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪名，移送台南地檢署偵辦，檢方聲押25人獲准。

警方進入設於台南的詐欺機房內，嫌犯（圖右）還在呼呼大睡。（警方提供）

警方攻入設於台南一處民宅的詐欺機房，喝令所有人趴下。（警方提供）

警方查扣詐欺集團成員購置的紅色賓士等2輛汽車。（警方提供）

詐欺集團假的徵才廣告示意圖，宣稱月薪為2萬3000元。（警方提供）

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