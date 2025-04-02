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    首頁　>　社會

    猛男消防員與小四結婚 小三報復向前妻「自首」

    陳姓消防員與小四結婚，引起小三反擊，向他前妻告狀，被高雄高分院判決他賠償。（情境照）

    陳姓消防員與小四結婚，引起小三反擊，向他前妻告狀，被高雄高分院判決他賠償。（情境照）

    2025/04/02 09:31

    〔記者鮑建信／高雄報導〕消防員陳男外遇不斷，與小四結婚後，小三林女不滿向陳男前妻告狀，同時表達歉意，陳婦大怒提告求償百萬元精神撫慰金，高等法院高雄分院判決陳男賠償60萬元精神撫慰金定讞。

    結婚10餘年的陳妻指出，婚後發現其夫常與不明女性過從甚密，雙方因而多次發生爭吵。離婚後，她突然接獲林女電話，指其夫與她交往6、7年，期間幾乎每日聯繫，並一同出國、出遊及多次發生性關係，更因此懷孕墮胎，因而求償100萬元精神撫慰金。

    被告陳男則說，與林女只是普通朋友，否認有嘿咻行為，並指求償已逾2年時效。屏東地院判決陳男賠償60萬元精神撫慰金，他不服上訴要求改判。

    林女出庭作證指出，她基本上每天都會用LINE聯絡陳男，每月會見一次面，後來覺得欠陳男前妻一個道歉，於是在2023年7月主動去找她，當面把話說清楚，並提供雙方對話檔案當呈堂證據。

    高雄高分院勘驗對話內容，並核對林女等人證詞，認定陳男確有偷吃行為，他又無法舉證前妻求償時效逾期，判決上訴駁回，全案落幕。

    據了解，陳男外型俊俏、體格壯碩，相當有女人緣，因此婚後外遇不斷，林女因不滿他另結新歡，為了報復，於是向他前妻抖出內幕。

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