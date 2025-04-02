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    民間借貸公司也反詐 關懷提問救回退休婦1400萬

    員警向謝姓婦人苦勸，讓她了解投資詐騙手法。（記者邱俊福翻攝）

    員警向謝姓婦人苦勸，讓她了解投資詐騙手法。（記者邱俊福翻攝）

    2025/04/02 09:09

    〔記者邱俊福／台北報導〕1名6旬謝姓退休婦身陷「假投資」詐騙話術，多次向銀行提款、借款皆被行員、家人阻止，仍不死心，上月中旬欲向1家民間借貸公司借款1400萬元，結果員工詢問借錢理由，感覺有異，通報北巿警松山分局中崙派出所到場經一番苦勸，才打消她借款念頭，保住長年積累的養老金。

    警方表示，謝婦因陷入投資期貨詐騙，一開始至銀行欲提領及借貸相關款項，經行員關懷提問後，認為謝婦取款理由有異狀，皆不讓她借貸，而她兒子也知道狀況，一直阻止母親提款、借錢。

    上月18日，謝婦自行上網找上一家民間借貸公司，欲借貸1400萬元，所幸該借貸公司張姓員工善盡關懷提問的社會責任，發現借貸理由說辭反覆、令人匪夷所思，懷疑遭詐騙，便通報警方到場協助查證。

    警方到場後，謝婦告知警方，她為台灣水泥公司的委託商，欲幫客戶繳交工程款才向民間借貸公司借款。

    但經警方查證，並致電謝婦的兒子，得知謝婦已退休，並陷入投資詐騙圈套，最後花費近一小時不斷勸說，並向她宣導相關詐騙新聞手法後，才讓她態度軟化，打消借貸念頭。

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