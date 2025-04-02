台中大雅、潭子易肇事路口及時段曝光 警加強取締違規

大雅警分局針對轄區易肇事路口及時段，加強取締違規。（民眾提供）

2025/04/02 09:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅警分局為維護交通秩序、保障民眾生命財產安全，分析比對去年度轄區內高肇事路口的熱時、主要肇因等，自本月起針對轄區各派出所前五大易肇事路口，在高肇事時段編排警力加強取締違規，以利降低車禍事故發生。

經警方分析，車禍事故主要肇因為未保持行車安全距離、轉彎車未禮讓直行車先行、分心駕駛、闖紅燈、違反遵行方向標誌等不當駕車行為，肇事時段則主要集中在上班時段（6-8時）、午間用餐時段（11-13時）、下班時段（16-18時）及晚間時段（20-21時）。

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大雅警分局統計，去年大雅、潭子區共發生8497件交通事故，造成12人死亡、5610人受傷，經分析交通事故高發生地點，大雅區主要為中清路段沿線，包括民生路口、雅潭路口、雅環路口、永和路口、中山路口、學府路口、龍善一街路口，以及雅潭路段沿線，包括中清東路口、昌平路口、神林南路口。

潭子區則集中在雅潭路段沿線，包括崇德路口、南門街口；潭興路段沿線，包括中山路口、興華一路口；中山路段沿線，包括雅潭路口、圓通南路口、潭富路口、福貴路口、大新路口；環中東路沿線，包括福貴路口、中山路口、復興路口；崇德路與大豐一路口；仁愛路與旱溪東路口等。

事故主要肇因為未保持行車安全距離、轉彎車未禮讓直行車先行、分心駕駛、闖紅燈、違反遵行方向標誌等不當駕車行為，肇事時段集中於民眾上班時段（6-8時）、午間用餐時段（11-13時）、下班時段（16-18時）及晚間時段（20-21時）。

大雅警分局根據去年交通事故分析資料，分別列出各派出所前五大易肇事路口（段）及熱時，本月起在這些易肇事路口執行守望，加強取締酒駕、闖紅燈、逆向行駛、轉彎未依規定及不暫停讓行人等動態違規以及影響視線之路口處「10公尺違規停車」、重大「違規停車」、「併排停車」等靜態違規。

此外，亦對於近期事故頻傳的外送員違規與微電車違規行為列為執法項目，以提升防制交通事故效果與精實交通執法品質。

大雅警分局長劉明興表示，交通安全需要全民共同維護，除了持續加強執法，另也積極推動交通安全宣導，提醒駕駛人與行人遵守交通法規，減少交通事故及酒駕行為發生，確保道路順暢，以保障廣大市民及用路人安全。

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